Videoda: Allah onun kalbini İslam’a yöneltsin… Ronaldo’nun tarihi golünü attığı anın görüntüsü büyük yankı uyandırdı

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'nun hayranları, 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan kalesine gol attığı anda "Bismillah" dediği anın görüntüsüne büyük ilgi gösterdi.

Ronaldo, uzun süren gol orucunu bozdu ve Dünya Kupası eleme maçlarında ilk golünü attı. Cuma günü sabahın erken saatlerinde 32'li turda Hırvatistan'ın kalesini havalandıran Ronaldo, Portekiz'in 2-1 galip geldiği maçın ardından takımını çeyrek finalde İspanya ile oynanacak heyecan verici bir karşılaşmaya taşıdı.

Ronaldo’nun golü 68. dakikada penaltı vuruşundan geldi; topu Hırvat kalecinin tam ortasına sert bir şekilde gönderdi.

Kameralar, Ronaldo’nun penaltıyı başarıyla gole çevirmeden önce “Bismillah, Bismillah” diye mırıldandığını yakaladı. Birçok kişi bu anı, Ronaldo’nun Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 3 yıldan fazla bir süre ikamet etmesinin ardından İslam kültüründen etkilendiğinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Portekizli yıldızın duran topları kullanmadan önce “Bismillah” demesi ilk kez gerçekleşen bir olay olmasa da, bu görüntü yıldırım hızıyla yayıldı ve sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasına girdi.

“Bismillah” mı dedi?

Bazıları Ronaldo’nun “Bismillah” dediğine inanamadı ve hesaplarından bu konunun doğruluğunu sorguladılar.

Büyük coşku

Müslüman takipçilerin büyük bir kısmı ise bu anı kutladı ve çeşitli açılardan paylaşmaya özen gösterdi.

İslam’ı mı benimsedi?

Khaled Al-Kuwari adlı hesap ise Ronaldo’nun İslam dinine geçmesini diledi ve “Allahım, onu İslam’a hidayet et” yazarken, bir başkası da “Allah’tan kalbini İslam’a hidayet etmesini diliyorum” diye yazdı.

Bu ilk kez olmuyor

Buna karşılık, “Mustafa” adlı bir hesap, bu görüntünün yeni olmadığını ve Ronaldo’nun Suudi Arabistan Pro Profesyonel Ligi’nde Al-Nassr takımıyla oynarken şut çekmeden önce “Bismillah” demenin alışkanlık haline geldiğini hatırlattı.