Nassr, Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde geleneksel rakibi ve komşusu Hilal ile mücadele etmesine rağmen, kendi efsanesinden sert eleştiriler aldı.

Nassr efsanesi Fahad Al-Harifi, "SBC" kanalındaki "Dorina Gair" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bir gevşeklik ve disiplinsizlik var, takımda özellikle 6 numara mevkiine bir oyuncu transfer edilmemesinden sonra bariz bir aksaklık mevcut."

Şunları ekledi: "(Marcelo) Brozovic, takımın gücünün yüzde 20'sini temsil ediyordu, ancak ayrıldı ve yerine ondan daha düşük seviyede bir oyuncu (Samu Costa) transfer edildi. Ayrıca (Kingsley) Coman'ın performansları geçen sezona göre daha düşük."

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Devamında şunları söyledi: "Nassr'ın durumunu tehlikede görüyorum. Sadece tek puana sahip olan Abha ile aralarındaki farklar bariz olmasına rağmen, Ittihad'ın yenilgisinden heyecan ve ruh aşılamak ve fırsatlar yaratmak için yararlanılamadı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Aksine, bir tür gevşeklik, kibir, bencillik ve hatlar arasında kopukluk gördük. Öyle ki Abha ilk kez 4 fırsat üretti; bu, lig şampiyonu Nassr'dan daha düşük seviyedeki diğer takımlara karşı daha önce hiç yapamadığı bir şeydi."

Öte yandan Al-Harifi, önceki gün çarşamba günü Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Abha karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk golü kaydeden Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'ya bir tavsiyede bulundu.

Şöyle açıkladı: "Ronaldo'nun ceza sahası dışında top alıp verme konusunda harcadığı çabayı, ceza sahası içinde çalışmak, oyunu okumak, araya girmek ve topsuz oynamak için saklamasını temenni ediyorum."

Hatırlatmak gerekirse Nassr, 15 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; averajla lider Hilal'in gerisinde ve üçüncü sıradaki Kadisiye'nin önünde bulunuyor.