Nassr efsanesi, 2026-2027 sezonunda Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu ezeli rakip Hilal'in kazanacağını öngördü.

Nassr, geçen sezon Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yönetiminde, 7 yıllık aradan sonra ilk kez Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Takım, son haftaya kadar süren Hilal ile çetin bir rekabetin ardından kupayı kaldırmıştı.

Nassr efsanesi Fehd el-Hurayfi, "Dorinena Gayr" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal'in yaptığı transferler, kadrosundaki yıldızlar ve hiç gol yememeyi düşünen bir teknik direktörün yönetimi göz önüne alındığında, şampiyonluğun favorisi olacağına hiç şüphe yok."

En iyi oyuncu konusunda ise şöyle devam etti: "Bence (Crysencio) Summerville en iyi oyuncu olacak ve geçen sezon Joao Felix'in Nassr'da yaptığı gibi büyük bir fark yaratacak. Hilal'in şampiyonluğundaki temel sebeplerden biri olacak."

El-Hurayfi ayrıca bu sezon Roshn Ligi gol krallığı için 3 oyuncu gösterdi: "(Ivan) Toney ve Julian (Quinones) var, en yakın adaylar onlar. Hilal'in gücü ve elindeki çözüm alternatifleri nedeniyle (Ollie) Watkins da onlarla rekabet edebilir."

Öte yandan Nassr efsanesi, en iyi kaleci ödülü için İttihad'ın Sırp file bekçisi Predrag Rajkovic'i gösterdi. Bu sezon Roshn Ligi'ndeki en iyi taraftar grubunun ise İttihad taraftarları olduğunu belirtti.

Hilal'in şu anda 21 puanla Suudi Ligi puan durumunda lider olduğunu, Nassr'ın ise 19 puanla ikinci sıradaki Kadisiye'nin yalnızca averajla gerisinde kalarak üçüncü sırada yer aldığını hatırlatalım.