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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Videoda: Al-Nassr efsanesi, Ronaldo'nun 1000. golü için hayali bir senaryo çiziyor

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız başarılı olacak mı?

Nasr kulübünün efsanesi Muhammed es-Sehlavi, takımın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerindeki 1000. golü nasıl atabileceğine dair hayali bir senaryo çizdi.

Ronaldo futbol kariyerinde şu ana kadar 985 gol kaydetti; bu da futbol tarihinde 1000 gol atan ilk oyuncu olması için yalnızca 15 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Portekizli yıldız bu başarıyı elde ederse, bu ancak bu sezon Nasr kulübüyle gerçekleşecek; özellikle de dün perşembe günü milli takımdan emekliliğini açıklamasının ardından.

Es-Sehlavi, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ronaldo'nun 1000. golünü AFC Elit Şampiyonlar Ligi finalinde atmasını diliyorum."

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ALN

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer gol finalde değil de Roshn Ligi'nde gelirse, rakip kim olursa olsun bunun belirleyici bir maçta olmasını diliyorum ki asla unutulmasın."

Ronaldo, Ocak 2023'te takıma transfer olduğundan bu yana Nasr ile yalnızca tek bir resmî kupa kazandı; o da 7 yıllık bir aradan sonra geçen sezon elde ettiği Roshn Ligi şampiyonluğuydu.

"Madeira Roketi", kariyerini bireysel düzeyde bin gol başarısıyla taçlandırmanın yanı sıra, takım düzeyinde başkent kulübünün tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın hayalini kuruyor.

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