Videoda... Al-Jaber: Messi tarihin en iyi futbolcusu... Bunun nedeni ise Maradona'nın doping kullanımı!

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, Inter Miami’nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi’yi överek, onu vatandaşı Diego Armando Maradona’dan da üstün tutarak futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.

Al-Jaber, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maradona'nın hayranları var ve o başka bir gezegenden gelen bir oyuncu, ancak yine başka bir gezegenden gelen yeni bir oyuncu daha var: Messi."

Al-Jaber şöyle açıkladı: “İki dönem arasında bir fark var. Maradona, özellikle doping konusunda etik kuralların olmadığı bir dönemde oynadı; oysa Messi şu anda çok sıkı etik kurallara tabi olarak oynuyor.”

Şöyle devam etti: "Bu iki yıldızı eşit görmek adil olmaz; çünkü şu anda Messi, kurallar, somut, hissedilebilir ve bilinen unsurlar çerçevesinde kendini çok büyük ölçüde ortaya koyuyor; bu, eskiden hiç görülmemiş bir durumdu."

Şöyle devam etti: “Lionel Messi tamamen farklı bir fenomen; sadece yetenekle açıklanamaz ve ancak 100 yılda bir tekrarlanır. 39 yaşında sergilediği performans, yaşın sadece bir rakam olduğunun en büyük örneğidir.”

Son olarak şunları söyledi: “Tüm isimlere, dünya çapında bir fenomen olan Maradona da dahil olmak üzere, saygım tamdır; ancak Messi, dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusudur.”

Messi, 6 golle Fransız Kylian Mbappé ile eşit olarak 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Ayrıca, Real Madrid yıldızına bir gol fark atarak 19 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.