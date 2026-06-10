Videoda... Al-Jaber: Arap takımlarının Dünya Kupası'ndaki şansı iyi... Fas ise tek istisna

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, 2026 Dünya Kupası'nda tüm Arap takımlarının şansının iyi olduğunu belirterek, Fas milli takımının tek istisna olduğunu vurguladı.

2026 Dünya Kupası, bugün Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başlayacak. Turnuvaya 48 milli takım katılırken, bunların arasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez 8 Arap milli takımı da yer alıyor.

Al-Jaber, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "Fırsat tüm Arap milli takımları için mevcut, çünkü futbolda artık büyük teknik farklar yok, özellikle de büyük milli takımların yıldızlarının çoğu formlarından uzaklar" dedi.

Jaber, "Arap takımları büyük bir mücadeleye giriyor ve hava koşulları da istisnasız tüm Arap takımlarına yardımcı olacak önemli bir faktör" diye ekledi.

"Ayrıca, büyük bir başarıya imza atmaları beklenmediği ve 2022 Dünya Kupası'ndan sonra hedeflerini yükselten Fas milli takımı hariç, 32'li turlara kalma hayaliyle yetindikleri için tüm Arap milli takımları üzerindeki baskı daha az" dedi.

"Arap takımlarımız konusunda çok iyimserim, çünkü futbol artık eskisi gibi takımlar arasında büyük bir fark yaratmıyor. Dolayısıyla, 32'li tura çıkamasalar bile, grup aşamasında güçlü bir rakip olmalılar" diye sözlerini tamamladı.

Hatırlanacağı üzere Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı ve bu başarıyı elde eden ilk Arap ve Afrika takımı oldu. Ancak daha sonra Fransa ve Hırvatistan'a yenilerek dördüncü sırada yer aldı.