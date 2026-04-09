Bir hukuk uzmanı, Cidde Al-Ahli oyuncuları İngiliz Ivan Tony ve Brezilyalı Galino'nun, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynanan maçın ardından hakemler aleyhine yaptıkları açıklamalar nedeniyle, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüpleri yüzünden cezalandırılmayacaklarını doğruladı.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasındaki maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Tony ve Galeno, hakemlere sert bir şekilde saldırdı ve dördüncü hakemin kendilerine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söylediğini iddia etti. Alman teknik direktör Matthias Jaissle de bu iddiayı doğruladı.

Ancak basın haberleri, maçtan sonra dinlenen hakemlerin ses kayıtlarında, dördüncü hakemin suçlu olduğunu veya bu cümleyi söylediğini kanıtlayacak hiçbir şey bulunmadığını doğruladı. Bu durum, ikilinin iddialarını yalanlıyor ve onları cezaya maruz bırakıyor.

Hukuk uzmanı Ahmed El-Sheikhi, "Nadina" programına yaptığı açıklamada, oyuncuların bu açıklamalar nedeniyle cezalandırılmayacağını ve konunun bazı maddi cezalarla sınırlı kalacağını, önceki bazı olaylara atıfta bulunarak doğruladı.

Şeyhi, "Al-Ahli oyuncularının durumuna çok yakın örnekler var. Örneğin, Al-Nassr kulübünün teknik direktörü (Georgi) Jesus'un Al-Hilal'in siyasi gücüyle ilgili açıklaması, kamuoyunu kışkırttığı gerekçesiyle 30 bin riyal tutarında hafifletilmiş bir ceza ile sonuçlanmıştı" dedi.

Şeyhi, "Aynı şekilde Hilal Kulübü de Hakemler Komitesi ve Suudi Futbol Federasyonu'na karşı bir açıklama yayınlayarak hakem hatalarını şüpheli olarak nitelendirdi. Komite bunu kamuoyunu kötü etkileme olarak değerlendirdi ve kulübe 80 bin riyal para cezası verdi" diye ekledi.

"Aynı şekilde Al-Ittihad kulübünde de Dominguez Suarez 20 bin riyal para cezasına çarptırıldı; ondan önce de Hamed Al-Balawi para cezasına çarptırılmıştı" dedi.

"Bu cezalar dikkate alındığında, Al-Ahli oyuncularına da benzer cezalar verilmesi bekleniyor. Bunlar sadece para cezaları olacak, daha fazlası değil. Oyuncuların cezalandırılmasını beklemiyorum."

Ve şöyle devam etti: "Al-Ahli'nin açıklamasına gelince, bu sezon hakemlikle ilgili yayınlanan ve herhangi bir yaptırımla sonuçlanmayan çok sayıda açıklamaya bakılırsa, bu konuda herhangi bir yaptırım uygulanması beklenmiyor."