Eski Suudi futbol yıldızı Fahd Al-Harifi, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis'e sert eleştiriler yöneltti ve onun "Yeşiller"i 20 yıl geriye götürdüğünü belirtti.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'ya 0-4 yenildi.

Al-Harifi, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Oyuncular bu yenilginin büyük bir kısmının sorumluluğunu üstlenebilirler, ancak asıl neden onlar değil. Bence teknik ekip ve yönetim felsefesi büyük ölçüde sorumluluk taşımaktadır.”

Al-Harifi, “Teknik direktörün hazırlık maçlarını belirli bir şekilde oynayıp, ardından İspanya karşısında korku nedeniyle farklı bir taktik izlemesi mantıksızdır. Bu, oyuncuların da maçtan korkmasına neden oldu” diye açıkladı.

Şöyle devam etti: “Mesele oyuncu sayısını artırmak ya da geç savunmaya çekilmek değil. Suudi milli takımı kendi tarzında oynasaydı, ister 4-4-2 ister 4-3-3 olsun, ilk yarı 3-0 bitmezdi. 7 defans oyuncusuyla oynarken 20 dakikada 3 gol yedik.”

Şöyle devam etti: “Bu şekilde ve bu oyunla 20 yıl geriye döndük; 90 dakika boyunca kendi yarı sahamızda rakibin oyununa maruz kaldık ve bu hataları yaptık.”

Şöyle sordu: “Körfez’den bir teknik direktör getirip, turnuvaya 12 ya da 15 gün kala ona Dünya Kupası sorumluluğunu vermek profesyonelce mi?”

Şöyle devam etti: “Suudi Futbol Federasyonu pek çok teknik direktörü değiştirdi; oyuncuların %90’u futbol kültürü ve yeteneklerinden yoksun; vatandaşlığa kabul konusunda geciktik ve yetenek eksikliğinden muzdaripiz.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu, Suudi milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en kötü maçıydı. İspanya milli takımı ise bu maça sanki bir antrenman ya da dostluk maçıymış gibi çıktı.”