Videoda: Al-Faisal, Suudi oyuncuları motive ediyor... ve yeteneklerini sergiliyor!

Suudi Arabistan milli takımı, Salı sabahı Uruguay ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamak üzere yoğun hazırlıklarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Suudi milli takım oyuncuları, Uruguay maçı öncesinde Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal'ın son antrenmana katılmasıyla büyük bir moral desteği aldı.

Al-Faisal, Suudi milli takım oyuncularını Dünya Kupası'ndaki açılış maçında güçlü bir performans sergilemeleri için motive etmeye çalıştı.

Suudi Spor Bakanlığı'nın X hesabı, Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal ve Milli Takım Genel Müdürü Fahd Al-Mufarrij'in eşlik ettiği Al-Faisal'ın ziyaretinden bazı fotoğraflar paylaştı.

Ayrıca, "Al-Sharq Al-Awsat – Spor" hesabı, X'te Suudi Spor Bakanı'nın futbol becerilerini sergilediği bir video yayınladı.

Ayrıca okuyun

Fotoğraf: Almanya-Curacao maçında ciddi ırkçılık suçlaması