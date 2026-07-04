Videoda... Al-Da'ee: Inzagi'nin Al-Hilal'da kalması bir felaket... Sezonun yarısından sonra ayrılacak

Al-Hilal’ın efsanesi Muhammed Al-Da’ei, takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi’ye sert çıkarak, onun görevde kalmasının “Lider” için bir felaket olacağını belirtti.

Bazı haberlerde, geçen sezonun sonunda Suudi Arabistan Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını El Hilal'e kaptırmasının ardından Inzaghi'nin kulüpten ayrılacağı tahmin ediliyordu, ancak kulüp daha sonra Inzaghi'nin yeni sezon hazırlıklarını yöneteceğini duyurmuştu.

Al-Da'ee, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programına yaptığı açıklamada, "Inzaghi'nin oyun tarzı Al-Hilal'e uymuyor ve kulübün tarihi boyunca bu şekilde oynanmadı" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Kulüp, Inzaghi için en iyi oyuncuları transfer etse bile, o kendi oyun tarzında ısrar etmeye devam edecek; dünyayı bunun doğru yol olduğuna ikna etmek için. Geçen sezon bu oyun tarzı yüzünden 3 şampiyonluğu kaçırdı.”

Şöyle devam etti: “Khadim Al-Haramain Şerifin Kupası ve Suudi Süper Kupası gibi kısa vadeli turnuvaları kazanabilir, ancak Suudi Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak zor olacak.”

Şöyle devam etti: “Herkes benim fikrimi biliyor; o da Inzaghi’nin yarından önce bugün ayrılması gerektiği. Kalması bir felaket olur, çünkü gelecek sezon da acı devam eder.”

Inzaghi’nin takım kaptanı Salem Al-Dossari’nin ayrılmasını istediğine dair haberlere ilişkin olarak Al-Da’i, “O, Suudi futbolunun efsanelerinden ve yıldızlarından biridir; Al-Hilal yönetimi onu takımda tutmalıdır” dedi.

Ve şöyle ekledi: “Geçen sezon yaşanan olumsuz sonuçlar devam ederse, Inzaghi ilk devre bitiminde Al-Hilal’dan ayrılabilir, bundan eminim. Bu nedenle, Salem Al-Dossari’nin ayrılmasıyla ona boyun eğmemeliyiz.”

Inzaghi, 2025 yazından bu yana Al-Hilal’ın teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve takımı Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyarak Hadramin Şerif Kupası’nı kazanmasını sağlamıştı; ancak Suudi Arabistan Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaçırmıştı.