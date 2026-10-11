Ahly, Mısır futbolunun zirve mücadelesinde ezeli rakibi Zamalek'i pazar akşamı Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında 2-0 yenerek kazanan taraf oldu.

İlk yarının gidişatına hâkim olan Ahly, 39. dakikada Mohamed Hany'nin şutuyla ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Zamalek ise ikinci yarıda, oyuncusu Chiquinho Banza'nın dikkat çeken etkinliğinin ardından toparlandı.

Zamalek birden fazla pozisyonda fileleri havalandırmaya çok yaklaştı ancak kaleci Mostafa Shobeir'in başarılı performansı buna engel oldu.

80. dakikada ise Monsef Bakrar, ceza sahası dışından çektiği sert şutla ikinci golü kaydederek kırmızı devin üstünlüğünü pekiştirdi.

Ahly, puanını 16'ya yükselterek Pyramids ile Ceramica Cleopatra maçının sonucunu beklemek üzere Mısır Ligi'nde geçici olarak liderliğe oturdu.

Şampiyonluğun sahibi Zamalek'in puanı ise 13'te kaldı ve ekip, lig puan durumunda üçüncü sırada yer aldı.