Suudi Al Ahli kulübü, Roshn Ligi'ndeki küçük El Clasico maçında Şabab'a karşı oynanan karşılaşmada genç yeteneğinden beklenmedik bir darbe yedi.

Al Ahli, bugün cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHJ Arena stadında Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Şabab'a konuk oldu.

Daha 66. saniyede Brezilyalı forvet Ricardo Matias, Al Ahli savunmacısı Rayan Hamed'in hatasını değerlendirerek topu ondan kapmayı başardı ve Abdurrahman es-Sanbi'nin ağlarına göndererek Şabab adına golü açtı.

Ancak Brezilyalı forvet, golün geçen yaz transfer döneminde kiralık olarak ayrıldığı asıl takımı Al Ahli'nin ağlarına gelmesi sebebiyle golü kutlamayı reddetti.

Bu gol, Matias'ın bu sezon Şabab formasıyla attığı üçüncü gol oldu; üstelik yalnızca beşinci maçına çıkıyor. Ayrıca bir gole de asist yapmayı başardı.

20 yaşındaki oyuncu, geçen kış transfer döneminde Brezilya ekibi Internacional'den Al Ahli'ye geçmiş, ancak A takımla yalnızca 6 maçta forma giymiş ve bu maçlarda hiç gol atamamıştı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, bu gol Şabab'ın 2011-2012 sezonundan bu yana Suudi Profesyonel Ligi'ndeki katılım tarihinde attığı en hızlı beşinci gol oldu.

Ayrıca bu gol, Nijeryalı forvet Odion Ighalo'nun Eylül 2021'de Hilal'in ağlarına 62. saniyede attığı golden bu yana Şabab'ın Roshn Ligi'ndeki en hızlı golü oldu.