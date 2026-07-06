Videoda... Aguirre'nin küfürleri, Meksika'nın Barcelona'nın kanat oyuncusu karşısında yaşadığı kabusu özetliyor

Ne ustaca bir hareket ne de muhteşem bir gol vardı; sadece sözler, Anthony Gordon’un olağanüstü gecesini tarihe kazımak için yeterliydi. 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Meksika arasında oynanan maçta, Javier Aguirre gülümseyerek İngiliz kanat oyuncusuna yaklaştı ve alaycı bir şekilde şöyle haykırdı: “Gordon, canın cehenneme!”

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu şaka, aslında bir hayal kırıklığının itirafından ibaretti. Agüero, Barcelona'nın yeni transferinin sağ kanadını acımasızca parçaladığını ve İngiltere'yi çeyrek finale taşıyan 3-2'lik dramatik galibiyete sürüklediğini az önce izlemişti.

25 yaşındaki Gordon, Agüero’nun “hakaretine” kendinden emin bir kahkaha ile karşılık verdi. Turnuvaya dalgalı bir başlangıç yaptıktan ve ilk 11’deki yerini kaybettikten sonra, Üç Siyahlılar formasıyla hayatının maçını oynadığını biliyordu. Barcelona’nın kanat oyuncusu bu fırsatı değerlendirerek, adını yeniden gündeme getiren kusursuz bir performans sergiledi.

Rakamlar her şeyi anlatıyor: 35,7 km/saat hızla sahadaki en hızlı oyuncuydu. Sürekli tehlike yarattı, Harry Kane’in gole çevirdiği kritik penaltıyı kazandı ve sert bir baskı ile topu geri kazanarak ikinci golün hazırlanmasına katkıda bulundu. 11 bire bir mücadeleden 10’unu kazandı ve gecesini muhteşem bir savunma performansı ile noktaladı.

Agiri’nin şakası bir hakaret değildi. Bu bir onur nişanıydı; yenilen bir teknik direktörün, İngiliz kanat oyuncusunun tek kelimeyle durdurulamaz olduğunu kabul etmesiydi.