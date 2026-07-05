Videoda: Ağlayarak çöküyor... Dördüncü kez Dünya Kupası, Neymar'ın kalbini kırıyor

Neymar, bir kez daha Dünya Kupası’nın acımasızlığı karşısında çaresiz kaldı ve gözyaşları adımlarından önce akarken turnuvadan ayrıldı; bu sahne, Brezilya milli takım formasıyla katıldığı her turnuvada acı verici bir şekilde tekrarlanıyor.

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni, Norveç'e 2-1 yenilerek son 16 turunda sona erdi. Norveçli yıldız Erling Haaland'ın maçın sonlarında attığı iki golle dengeleri değiştiren karşılaşmada, "Seleção"nun hayalleri yıkıldı ve takım şok edici bir erken elenme yaşadı.

Neymar ikinci yarıda oyuna yedek olarak girdi ve penaltıdan Brezilya’nın tek golünü atarak takımını maça yeniden dahil etmeye çalıştı. Ancak, Alisson’un kalesini iki kez sarsan Haaland’ın parladığı maçta, Neymar’ın golü elenmeyi önlemek için yeterli olmadı ve Haaland, ülkesine çeyrek finale yükselme biletini kazandırdı.

Maçın bitiş düdüğü çalındığında Brezilya kaptanı duygularını gizleyemedi ve saha içinde gözyaşlarına boğuldu; böylece Dünya Kupası’nda yaşadığı acı anlara yeni bir sayfa daha ekledi.

Neymar’ın gözyaşlarıyla dolu hikayesi 2014 Dünya Kupası’nda başladı. Çeyrek finalde Kolombiya ile oynanan maçta Juan Zúñiga’nın sert müdahalesi sonucu sırtından ciddi bir sakatlık geçiren Neymar, sedyeyle sahadan çıkmış ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Bu, uluslararası kariyerinin en etkileyici anlarından biriydi.

Aynı sahne 2018 Dünya Kupası’nda da tekrarlandı; Brezilya, Belçika’ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda ettiğinde, Neymar şampiyonluk hayalinin suya düşmesinin ardından yıkılmış bir haldeydi.

2022 Katar Dünya Kupası’nda da Brezilyalı yıldızın üzerine yine hüzün çöktü; “Seleção”, Hırvatistan’a penaltı atışlarında yenilerek yine çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Neymar, uzatmalarda bir gol atmış olsa da, Brezilya’nın umutları penaltı atışlarında suya düştü.

2026 Dünya Kupası’nda ise trajedi daha da acı bir şekilde tekrarladı; Brezilya’nın serüveni bu kez Norveç’e karşı 16 turunda sona erdi ve Neymar yeniden gözyaşlarına boğuldu. Katıldığı her Dünya Kupası’nda peşini bırakmayan hüzünlü sonlar dizisi devam ederken, futbol dünyasının en prestijli turnuvası, onun uluslararası kariyerindeki en acı anlara tanık olmaya devam ediyor.