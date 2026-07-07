Videoda: Ağlayarak ayrıldı... Scaloni, Mısır maçı sonrası televizyon röportajından çekildi

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’a karşı 3-2’lik heyecan verici galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı; “Tango” takımı, turnuva tarihinin en heyecan verici geri dönüşlerinden birine imza atmıştı.

Arjantin, maçın son dakikalarına kadar iki gol gerideydi; ancak Cristian Romero farkı azaltan golü atarak geri dönüşün sinyalini verdi. ardından birkaç dakika sonra Lionel Messi skoru eşitledi ve uzatma dakikalarında Enzo Fernández, galibiyeti getiren golü atarak ülkesinin çeyrek finale yükselmesini sağladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Scaloni, TyC Sports kanalına canlı yayında röportaj verdi, ancak duygularına hakim olamadı ve canlı yayında gözyaşlarını sildi. ardından sunucudan özür dileyip koluna hafifçe dokundu ve röportajı tamamlamadan ayrıldı; bu tarihi zaferin ardından yaşadığı heyecanın büyüklüğünü yansıtan bir şekilde başını sallıyordu.

Maç gergin bir atmosferde geçti; Mısır milli takımının oyuncuları ve teknik ekibi, hakemlerin aldığı bir dizi karara itiraz etmişti. Bunların en önemlisi, Arjantin’in galibiyet golünü attığı hücumdan önce bir penaltı verilmesini talep etmeleriydi.

Maçtan sonra duygularına hakim olamayan tek kişi Scaloni değildi; Mısır milli takımının forveti Mustafa Zico, basın açıklaması sırasında gözyaşları içindeydi ve Fransız hakem François Litxer’i eleştirdi; Arjantin kaptanı Lionel Messi ise dramatik bir şekilde tur atlamanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu.

Basın toplantısında Scaloni duygularını yeniden dile getirerek şöyle dedi: “Bugün başardığımız şey, bu milli takımla daha önce elde ettiğimiz hiçbir başarıdan daha az değerli değil.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Duygusal bir insan olduğum için ağladım, ancak bu takım Arjantin halkını asla yüzüstü bırakmayacaktır. Taraftarların yaşadığı acıyı ben de yaşadım, ancak bir teknik direktör olarak varlık nedenim de işte bu tür anları yaşamaktır. Futbolu seven herkes için bu duyguların paha biçilemez bir değeri vardır.”