Videoda: Adını efsaneler arasına yazdırdı... Gordon, "tarihi gol" ile Arjantin'i şaşkına çevirdi

İngiltere milli takım oyuncusu Anthony Gordon, bu akşam Çarşamba günü Atlanta'da oynanan 2026 Dünya Kupası yarı final maçında, ikinci yarının başında attığı ilk golle Arjantin milli takımının direncini kırdı.

Maçın 55. dakikasında Gordon, Morgan Rogers'ın ortaladığı topu ağlara gönderdi.

Bu, Barcelona'nın yeni yıldızının Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu.

Ayrıca Gordon, Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un ardından 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı adına gol atan dördüncü oyuncu oldu.

"Stats Foot" istatistiklerine göre, bu gol İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki 14. golü oldu ve bu, takımın tek bir turnuvada kaydettiği en yüksek gol sayısıdır.

Üç Aslanlar'ın en fazla gol attığı turnuva ise 2022 Dünya Kupası'ydı ve o turnuvada 13 gol kaydetmişti.

Aynı kaynağa göre, Arjantin Milli Takımı, 1990'da İtalya'ya karşı geride kaldığından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası yarı final maçında skor olarak geride kaldı.

Öte yandan, Gordon, yarı finalde gol atan dördüncü İngiliz futbolcu oldu. Ondan önce bu başarıyı elde edenler, Bobby Charlton (1966'da Portekiz kalesine iki gol atan), Gary Lineker (1990’da Almanya’ya karşı gol attı) ve Kieran Trippier’in (2018’de Hırvatistan’a karşı gol attı) ardından yarı finalde gol atan dördüncü İngiliz oyuncu oldu. Bu istatistikler “Mister Ship” tarafından paylaşıldı.