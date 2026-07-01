İngiliz futbol efsanesi Alan Shearer, Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh’i, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda bu Çarşamba akşamı oynanan Demokratik Kongo maçı sırasında İngiltere milli takımına haksızlık yapmakla suçladı.

İngiltere'nin forveti Harry Kane, 43. dakikada bir pas aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Kongolu kalecinin müdahalesi üzerine yere düştü ve penaltı verilmesini talep etti.

Ancak Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh, Kane’in taleplerini görmezden geldi ve eliyle Bayern Münih’in yıldızının penaltı kazanmak için kasten düştüğünü işaret etti.

Makhadehme’nin kararı, saha kenarındaki Alman teknik direktör Thomas Tuchel’i de öfkelendirdi.

Şirer, BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Temas var, buna şüphe yok. Bana göre bu açık bir penaltı."

Premier Lig’in tarihi golcüsü sözlerine şöyle devam etti: “Harry Kane düşerken abartmış olabilir, ancak kaleci ona doğru atıldı ve elleri yolunda duruyordu. Eğer kaleci ellerini uzatarak bu şekilde atılmaya karar verirse, forvetin onunla temas kurup ceza sahası içinde düşmesi tamamen haklıdır.”