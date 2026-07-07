Videoda... Abu Treika, Mısırlı oyunculara: Arjantinli yıldızlar sizden daha iyi değil... Messi'yi kışkırtmayın

Mısır milli takımının eski yıldızı Muhammed Abu Treika, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda bu akşam Salı günü oynanacak olan Arjantin maçı öncesinde Firavunlar'ın oyuncularına bir dizi tavsiyede bulundu.

Abu Treika, "beIN Sports" kanalında yaptığı açıklamada, "Mısırlı oyuncular dinlemeli ve baskıdan kurtulmalı; ayrıca herkese saygı göstermeliyiz, özellikle de dünya şampiyonuyla karşı karşıya olduğumuz için" dedi.

"Arjantinli oyuncular bizden daha iyi değil, korkmamalıyız ve maça yenilmiş gibi girmemeliyiz. Hossam Hassan'a güveniyorum, maça yenilmiş gibi girmeyeceğiz" diye ekledi.

Emekli yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin’in Yeşil Burun Adaları’na karşı oynadığı maçı unutmalıyız, çünkü hava koşulları ve saha zemini farklı olduğu için bugün aynı şey tekrarlanmayacak. Ayrıca Yeşil Burun Adaları’nın oyun tarzında iyi değiliz.”

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: “Mısır milli takımının 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’in Hırvatistan’a karşı oynadığı maçı (Tango 30-0 kazandı) maçını incelesin diye umuyordum, çünkü Arjantin bugün bu senaryoyu tekrarlayacak; teknik direktör hem kadroda hem de oyun tarzında değişiklikler yaptı. Ayrıca o turnuvadaki Tango'nun Hollanda'ya karşı oynadığı maçtan da yararlanılabilir" dedi.

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: “Baskı dünya şampiyonu üzerinde, Mısır üzerinde değil. Tarihe geçecek bir maç oynamalıyız. Bugün endişeli değilim çünkü oyunculara güveniyorum.”

Lionel Messi’yi markaj altına alma konusuna değinen teknik direktör, “Önceki maçlarda hiçbir milli takım Messi’yi markaj altına alamadı, ancak oyunumuzda referans noktamız Messi olmalı. Oyuna başladığımızda top onun elinde olmalı çünkü o savunmaya geri dönmüyor; ona yakın olmalıyız ve topun ona ulaşmamasına özen göstermeliyiz” dedi.

Ardından sözlerine şöyle devam etti: “Bu sözler kulağa kolay geliyor, ama aslında zor.”

Eski Mısır milli takım yıldızı, konuşmasını takım oyuncularına bir mesaj göndererek sonlandırdı: “Messi’ye karşı cesurca oynayın, ama onu kışkırtmayın. İsterseniz maçtan sonra onunla fotoğraf çektirin.”

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