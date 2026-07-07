Videoda... Abu Treika: Messi'siz Arjantin hiçbir şey ifade etmez... Video hakemi ise kahve içmeye gitti!

Mısır milli takımının efsanesi Muhammed Abu Treika, Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi olmadan hiçbir değeri olmadığını vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası’nda iki takım arasında oynanan maçtaki hakem performansını eleştirdi.

Mısır Milli Takımı, maçın son dakikalarına kadar Arjantin karşısında 2-0 önde gidiyordu, ancak son şampiyon, Salı akşamı oynanan 16 turu maçında geriye düşmesine rağmen skoru 3-2'ye çevirerek galip geldi.

Arjantin Milli Takımı, bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olan Messi’nin parlak performansından yararlanarak çeyrek finale yükseldi.

Abu Treika, "BeIN Sports" kanalında yaptığı maç analizinde, "Arjantin Milli Takımı bizi alt etti ve acı bir senaryoyla elendik" dedi.

"70 dakika boyunca kitaba uygun oynadık, ancak maçtan koptuk ve boşluklar bıraktık. Yine de milli takımımıza teşekkürler, harika bir turnuva geçirdik" diye ekledi.

Eski yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin Milli Takımı, Messi olmadan hiçbir şey ifade etmez. Oyuncu efsanevi bir turnuva geçirdi. Onun dışında herhangi bir oyuncu, penaltıyı kaçırdıktan sonra çökerdi, ancak o geri döndü ve maçın sonucunu değiştirebildi.”

Abu Treika, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan’ı överek, “O bir Dünya Kupası yıldızı; hem saha içinde hem de saha dışında galip geldi” dedi.

Başka bir konuya değinen Abu Treika, hakemin Arjantin’in üçüncü golünden hemen önce Muhammed Salah lehine bir penaltı kararı vermemesini vurguladı.

Alaycı bir şekilde, “VAR hakemi orada mıydı yoksa kahve içmeye mi gitmişti, bilmiyorum” dedi.