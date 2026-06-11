Videoda... Abrami: Bono, Fas'ın gücünün %60'ını oluşturuyor... Nsiri'nin kadroya alınmaması bir hata

Eski Faslı futbol yıldızı Lahcen Abrami, Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou'yu överek, onun 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının gücünün %60'ını oluşturduğunu belirtti.

Fas milli takımı, tarihinde yedinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte 3. grupta yer alacak.

Abrami, "Dorina Ghir" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yassin Bono, Fas'ın gücünün %60'ını temsil ediyor. Çünkü antrenörlük yaparken, yüksek potansiyele sahip bir kaleciniz varsa, bu durum savunmacılara ve takımın geneline güven aşılar."

"Bono kalede olduğunda herkes rahat oluyor, ister uzun toplara çıkarken, ister kurtarışlarda, ister forvetlerle teke tek kaldığı durumlarda olsun" diye ekledi.

"Bono her zaman muhteşem kurtarışlar yapıyor ve 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek ve yarı finale yükselmesinde, İspanya ve Portekiz'e karşı yaptığı kurtarışlarla büyük rol oynadı" diye devam etti.

Öte yandan Abrami, Fas milli takımının teknik direktörü Mohamed Wahbi'yi, Al-Ittihad'ın forveti Youssef En-Nesyri'yi 2026 Dünya Kupası'nda "Atlas Aslanları" kadrosuna çağırmadığı için eleştirdi.

Abrami, "Yusuf En-Nassiri'yi kadroya almadıkları için teknik ekibi eleştiren ilk kişi bendim, çünkü o golcü bir oyuncu ve büyük oyuncuların karizmasına sahip. Profesyonel bir oyuncu ve forvet olarak oynamak için gerekli deneyime sahip" dedi.

"Her teknik direktör böyle bir oyuncuya ihtiyaç duyar, çünkü fiziksel olarak güçlü bir oyuncu, savunmaya yardımcı oluyor ve hava toplarında da etkili, bunlar Fas milli takımında eksik olan özellikler" diye ekledi.