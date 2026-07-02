Videoda: ABD, Bosna'yı ve sayıca az olmalarına rağmen mağlup etti... ve Belçika ile karşılaşacak

ABD milli takımı, Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda, bugün Perşembe sabahı (GMT) San Francisco Stadyumu’nda Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bu galibiyetle ev sahibi takım, çeyrek finale yükseldi ve uzatmalarda Senegal’i 3-2 mağlup eden Belçika ile karşılaşacak.

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Turnuvanın en göze çarpan yıldızlarından biri olan Fularin Balogun, 45. dakikada ABD milli takımının ilk golünü attı.

Ancak Balogun, 64. dakikada bir Bosnalı oyuncunun ayak bileğine çimlerde bir mücadelede basarak kırmızı kartla oyundan atılmasını gerektiren bir hata yaptı; hakem, VAR incelemesinin ardından bu kararı verdi.

Sayıca az kalmasına rağmen Bosna-Hersek maça hakim olamadı; aksine ABD, 82. dakikada Malik Tillman’ın doğrudan serbest vuruştan attığı ikinci golle üstünlüğünü pekiştirdi.

Tilman, 18 Haziran 1994’te İsviçre karşısında Eric Winalda’dan bu yana Dünya Kupası’nda doğrudan serbest vuruştan gol atan ilk ABD’li oyuncu oldu.

Bosna-Hersek, ABD’nin ikinci golünün ardından güçlü bir baskı kurdu ve birkaç gol denemesi yaptı; ancak oyuncularının şutlarında isabet eksikliği yaşandı ve maç, ABD’nin son 16 turuna yükselmesiyle sona erdi.



