Videoda: ABD, alışılagelmiş bir kendi kalesine golle öne geçiyor… Dünya Kupası tarihinde sadece Fransa onu geride bırakıyor

ABD milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda bugün Cuma akşamı iki takım arasında oynanan maçta Avustralya’nın savunma oyuncusu Cameron Burgess’in kendi kalesine attığı golle, Dünya Kupası tarihindeki yeni bir kendi kalesine atılan golün avantajını elde etti.

Bu golle ABD, Dünya Kupası tarihindeki rakiplerinin kendi kalesine attığı gol sayısını 5'e çıkardı ve bu listede tek başına ikinci sıraya yerleşti.

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Fransız "stats foot" ağına göre, ABD milli takımını sadece Fransız milli takımı geride bırakıyor; Fransa, Dünya Kupası tarihinde 6 kendi kalesine atılan golden faydalandı.

Burgos'un golü 11. dakikada, Avustralya kalesinin sağ kanadından gelen bir ortanın ardından geldi; savunma oyuncusu topu uzaklaştıramadı ve bunun yerine kendi kalesine gönderdi, böylece ev sahibi ABD 1-0 öne geçti.

ABD, grup aşamasının ilk turunda Paraguay’ı 4-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederken, Avustralya ise Türkiye’yi 2-0 yenmişti.



