Dünya çapında "Fozinha" olarak tanınan kaleci Josimar Dias'ın, Dünya Kupası'nda sadece bir maç oynaması yetti; birkaç bin kişinin takip ettiği bir oyuncudan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birine dönüştü. İspanya ile 0-0 biten tarihi bir beraberlikle sahadan ayrılırken, anında dünya çapında ün kazandı.

Instagram'daki rakamlar tribünlerdekinden daha gürültülüydü. Maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce Fozinha'nın hesabında yaklaşık 45 bin takipçi vardı. ABD Doğu Kıyısı saatiyle öğleden sonra 3:45'te, yani maçın bitmesinden iki saatten az bir süre sonra, takipçi sayısı 2 milyonu aştı ve daha sonra birkaç saat içinde %6000'in üzerinde bir artışla 2,7 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

"USA Today" başta olmak üzere Amerikan kaynakları, takipçi sayısının "43 binden biraz fazladan 2 milyondan fazla"ya sıçradığını belgeledi. Diğer raporlar ise aynı gün içinde takipçi sayısının yaklaşık 46 binden 2,4 milyona çıktığını kaydetti.

Bu patlamaya neden olan şey bir pazarlama kampanyası değil, şampiyonluğun en büyük adayı karşısında sergilenen 90 dakikalık direnişti. Avrupa şampiyonu İspanya, 27 şut çekti, bunlardan yedisi kale direkleri arasına isabet etti ve ESPN istatistiklerine göre beklenen gol ortalaması 2,10'du, ancak yirmi yıldır Afrika ve küçük Avrupa liglerinde tecrübe kazanmış bir kaleciyle karşılaştı.

Foziniya, aralarında uzak mesafeden gelen bir şuta tüm vücuduyla atlayarak kurtardığı ve Emre Laport'un kafa vuruşunu kale çizgisinden uzaklaştırdığı yedi kritik kurtarışla kalesini gole kapattı ve ülkesine Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) onu maçın adamı seçti. Böylece Fozinia, Dünya Kupası maçında kalesini gole kapatan en yaşlı kaleci ve turnuvada ilk maçına çıkan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

Maçın ardından teknik direktör Bobista onu "direnişin sembolü" olarak nitelendirdi. Vuzinya ise vize sorunları nedeniyle maça gelemeyen ailesinden bahsederken, gözyaşları terle karışıyordu.

İlginç olan ise, bu tecrübeli kalecinin saha dışında neler olup bittiğinin farkında olmamasıydı. Maç sonrası röportajda, takipçi sayısının 50 binin altından milyonlara çıktığı söylendiğinde, daha sonra tüm platformlarda yayılan tek bir kelimeyle yanıt verdi: "İnanılmaz."