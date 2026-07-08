Videoda: "50 soruya cevap vermeyeceğim"… Deschamps ile Faslı bir gazeteci arasında sözlü atışma

2026 Dünya Kupası'nda "Les Bleus" ile "Atlas Aslanları" arasında oynanacak beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps ile Faslı bir gazeteci arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

İki takım, yarın Perşembe akşamı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde merakla beklenen bir maçta karşı karşıya gelecek.

Deschamps, bugün Çarşamba günü Boston'da düzenlenen basın toplantısını bitirip salondan ayrılmaya hazırlanırken, Faslı bir gazeteci onu şaşırttı.

Faslı “Hespress” ağının yayınladığı bir video kaydına göre, gazeteci, “Sadece Fransız gazetecilere söz veriyorsunuz, bize Faslı gazetecilere ise soru sorma fırsatı tanınmadı” dedi.

Ve “Bu basın toplantısı tek yönlü ilerliyor” diye ekledi.

Deschamps ise “Özür dilerim, ama benim de dönmem için uzun bir yol var, öğle yemeği randevum var ve ayrıca bir antrenman seansı var” diye yanıt verdi.

Faslı gazeteci pes etmedi ve Fransız teknik direktöre, “Biliyorum efendim, ama ben çok erken ayrıldım ve antrenmanı takip etmekle ilgili bir işim de var” dedi.

Deschamps bir kez daha şöyle yanıt verdi: “Kaç kişisiniz (basın toplantı salonundaki gazetecilerin sayısını kastederek)? Rafael’i (toplantı koordinatörü) savunmak istemiyorum, ancak soru sormak için elini kaldıran 50 kişi varsa, 50 soruya cevap veremem.”

Bununla birlikte, Fransız teknik direktör Faslı gazeteciye soru sorması için fırsat verdi.

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