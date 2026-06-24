Videoda: 4 yıldır atılamayan gol, Al-Haddos’u Dünya Kupası’nda Asya tarihine yazdırdı

Katar Milli Takımı’nın yıldızı Hasan Al-Haydos, tam 4 yıldır atamadığı bir gol sayesinde Dünya Kupası’nda Asya kıtasının tarihine adını yazdırdı.

Katar Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda bugün Çarşamba günü Seattle Stadyumu'nda Bosna-Hersek Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 42. dakikasında Hasan Al-Haydos, yerden gelen bir ortayı ağlara göndererek Katar Milli Takımı'nın ilk golünü attı.

"Stats Foot" istatistik ağına göre, El-Haydos, 2022 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Senegal'e 1-3 yenildikleri maçta gol atan Muhammed Montari'den sonra, Dünya Kupası tarihinde gol atan ikinci Katarlı oyuncu oldu.

"Al-Anabi" bu Dünya Kupası'nın grup aşamasının ilk turunda İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir gol kaydetmiş olsa da, bu gol kendi kalesine atılmıştı.

"X" sitesindeki "Mstershib" istatistik hesabına göre, 35 yaş 195 günlük olan Katarlı yıldız, Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci Asyalı oyuncu oldu.

Al-Haydos'tan daha yaşlı olan tek isim, sadece 9 gün önce 36 yaş 86 gün yaşında Yeni Zelanda kalesine gol atan İranlı Ramin Rezaian'dır.