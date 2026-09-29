Kadisiye forması giyen forvet Abdullah es-Salim, 33 yaşında Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla ilk uluslararası gollerini kaydederek futbol dünyasında nadir görülen bir olaya imza attı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan ve Körfez Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda kendisiyle karşı karşıya gelen Irak Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

Abdullah es-Salim, karşılaşmanın 54. dakikasında Irak kalecisi Ahmed Basil'in bıraktığı topu değerlendirerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve Suudi Arabistan Milli Takımı adına skoru açtı.

Bu gol, 33 yaşında olmasına rağmen milli takımla dördüncü maçına çıkan Salim'in Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla attığı ilk goldü.

Salim, geçen yıl mart ayında Fransız teknik direktör Herve Renard tarafından 32 yaşında kariyerinde ilk kez Suudi Arabistan Milli Takımı'na davet edildiğinde tarihe geçmişti.

O tarihten bu yana Kadisiye'nin forveti, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Çin'e karşı, ardından 2025 Altın Kupa'da Amerika ve Meksika'ya karşı yedek olarak sahaya çıktı; Irak karşısında ise ilk kez ilk 11'de yer aldı.

33 yaşındaki futbolcunun Suudi Roshn Ligi'nde büyük bir kariyeri bulunduğunu belirtmek gerek. Es-Salim birçok kulüpte forma giydi; bunların başında 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Nassr geliyor. Ayrıca el-Halic, el-Ettifak, el-Feyha ve son olarak Kadisiye formalarını da giydi.