Bugün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Allianz Arena'da karşı karşıya gelen Bayern Münih ile konuğu Arsenal arasındaki mücadele, 2-2'lik karşılıklı gollü beraberlikle sonuçlandı.

Maç, iki takımın da puanları kapmak için verdiği çetin bir mücadeleye sahne oldu. Kontrol çoğu zaman Arsenal'in elinde olsa da tehlike karşılıklıydı ve her iki takım da rakip kaleye defalarca yaklaşmayı başardı; ancak kalecilerin ve savunmaların başarılı performansı sonucun 2-2'de kalmasını sağladı.

Arsenal, 25. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. Oyuncu, sol kanattan gelen nitelikli bir pası değerlendirerek topla ilerledi ve filelere gönderdi.









Bayern Münih beraberliği yakalamaya çalıştı ve birçok atak geliştirdi; nihayet 35. dakikada Alphonso Davies, Bavyera ekibinin ilk golünü kaydetti.









Maç, kaleciler David Raya ve Manuel Neuer'in başarılı performanslarının gölgesinde iki takım arasında çekişmeli şekilde devam etti; ta ki 61. dakikada Harry Kane'in penaltıdan Bayern Münih'in ikinci golünü attığı ana kadar.









Ancak Arsenal pes etmedi ve ikinci golü atıp skoru eşitlemek için çok çaba gösterdi; bunu 82. dakikada yıldızı Declan Rice aracılığıyla başardı.









Arsenal, iki galibiyet ve bir beraberlikle puanını 7'ye yükselterek yedinci sıraya yerleşti. Bayern Münih'in puanı ise bir galibiyet ve iki beraberlikle 5 oldu ve 14. sırada yer aldı.