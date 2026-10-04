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Video: Zirve Xavi'nin elinde! Hollanda, Sırbistan karşısında heyecan dolu bir galibiyetle yeniden kazanmaya başladı

Hollanda - Sırbistan
Hollanda
Sırbistan
UEFA Nations League A
X. Hernandez
Hollanda
Sırbistan
İspanya

Büyük heyecan

Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Sırbistan'ı 2-1 yenerek heyecanlı bir galibiyet elde etti ve galibiyet serisini yeniden yakaladı.

Hollanda'nın gollerini Teun Koopmeiners (31. dk) ve Joshua Zirkzee (72. dk) kaydederken, Sırbistan'ın tek golünü Mihajlo Cvetković (35. dk) attı.

İspanyol teknik direktörü Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda, iki galibiyet ve iki beraberlikle puanını 8'e çıkararak grup liderliğine oturdu. Sırbistan ise 4 mağlubiyetle puansız bir şekilde son sırada kaldı.

İspanyol Xavi Hernandez, Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü geçtiğimiz ağustos ayında resmen devralmış ve ekibin başında ilk resmi görevine mevcut milli ara döneminde çıkmıştı.

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna Almanya ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Yunanistan ile 2-2 berabere kalmıştı.


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