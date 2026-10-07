Lionel Messi, Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir gol kaydettikten sonra 39 yaşında Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerine son verdi; ardından tıklım tıklım dolu Monumental Stadı'ndaki atmosfer, son konuşmasının ardından duygusal bir aile anına dönüştü.

Taraftarların karşısında yaklaşık 9 dakika konuştuktan sonra, en büyük oğlu Thiago babasının kollarında gözyaşlarına boğuldu; bu, "Grupo Cali" grubunun şarkıcı Sergio Torres'in katılımıyla sahneye koyduğu kapanış gösterisi sırasında yaşandı.

Arjantinli Infobae sitesine göre, stadyumdaki en çarpıcı görüntü artık yaklaşık 80 bin taraftarın önündeki bir yıldıza değil, sahanın ortasında oğlunu kucaklayan bir babaya aitti; site Messi ile oğlu arasındaki o anı "zamanı durduran bir kucaklaşma" olarak nitelendirdi.

Eşi Antonela Roccuzzo da birkaç an sonra bu kucaklaşmaya katıldı ve onları teselli etmek için sırtlarını okşamaya başladı; ardından Messi ailesi, müzikle iç içe geçen taraftar alkışları arasında yavaş adımlarla soyunma odalarına doğru ilerledi.

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Messi'nin diğer iki oğlu Mateo ve Ciro'nun da katılmasıyla tablo tamamlandı; üç çocuk, babalarının sahaya çıkışında da ona eşlik etmişti.









Messi ayrılmanın zorluğunu itiraf ederek, "Buradan ayrılmak istemiyorum" dedi ve duygularını şu sözlerle özetledi: "Bugün yeniden burada olmak, kariyerimin en hüzünlü günü, çünkü milli takımın renklerini savunmayı özleyeceğim."

Ayrıca milli takımın kaçınılmaz olarak zor anlardan geçeceği uyarısında bulundu ve büyük hedeflere ulaşmaya devam etmek için birlik olmaya çağırdı; bu sözler o gece tarihi bir alkışla karşılandı.