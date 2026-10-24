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Video: Zamalek'e Faslı güveni, Şampiyonlar Ligi kupasına giden yol açıldı

Zamalek SC - APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League Qualification
Al Ahly SC
Wydad Casablanca
Mamelodi Sundowns FC
Mısır
Ruanda
Fas
Güney Afrika

"Sundowns'un elenmesi, Ahly ve Wydad'ın yokluğu görevi kolaylaştırıyor"

Ruanda Ordusu'nun teknik direktörü Faslı Abdelrahim Taleb, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki edisyonunda Zamalek'i uzağa gitmeye aday gösterdi.

Taleb'in açıklamaları, takımının turnuvadan, gidiş ve dönüş maçlarının her ikisini de 1-0 kazanarak elenmesinin ardından geldi. Zamalek, bugün cumartesi, 3 sezonluk bir aranın ardından grup aşamasına yükselmeyi garantiledi.

Ruanda Ordusu'nun teknik direktörü, maçın ardından "On Sport" kanalına yaptığı açıklamada, takımının ilk yarıda beklenen seviyeyi gösteremediğini, ancak devre arasının ardından daha iyi bir görüntü sergilediğini ve fırsatları gole çeviremese de oyunun gidişatına hakim olduğunu söyledi.

Taleb, takımının Kigali'deki gidiş maçında yaşanan aynı senaryoyla karşılaştığını belirterek, iki devre arasında yaptığı taktiksel değişikliklerin oyuncularının Zamalek kalesine ulaşmasına yardımcı olduğunu, ancak son dokunuşun eksikliğinin sonucu değiştirmelerine engel olduğunu ifade etti.

Taleb, tecrübesinden ve büyük taraftar desteğinden yararlanan Zamalek karşısındaki mücadelenin zorluğuna rağmen, takımının Afrika deneyiminden kazanımlarla çıktığını da sözlerine ekledi.

Oyuncularının atakları bitirirkenki isabeti kaybetmesinin ardından, kaleye kanatlardan ulaşmanın yeterli olmadığını vurguladı.

Faslı teknik direktör, rakibini överek, Zamalek'in büyük bir geçmişe, kazanma ve kupa toplama kültürüne sahip olduğunu, ayrıca seçkin bir oyuncu ve yedek grubuna ve üst düzey bir teknik direktöre sahip olduğunu söyledi.

Taleb, kupanın sahibi Mamelodi Sundowns'ın turnuvadan elenmesinin yanı sıra Ahly ve Wydad'ın bu edisyondaki rekabetten uzak kalmasının Zamalek'e final aşamalarına ilerlemek için gerçek bir fırsat verdiğini belirterek, beyazlı takımın bu koşulları kupayı kazanmak için değerlendirmesini umduğunu dile getirdi.

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