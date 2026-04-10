Video: Zamalek, Belouizdad'dan değerli bir galibiyet aldı... ve Konfederasyon Kupası finaline bir adım daha yaklaştı

Zamalek, bugün Cuma günü Afrika Konfederasyon Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi Şabab Belouizdad'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

"Beyaz Şövalye", Nelson Mandela Stadyumu'nda oynanan maçta "Abi'nin Oğulları"na ağır bir konuk oldu.

Zamalek, Kongo Brazzaville şampiyonu Otoho'yu mağlup ederek Afrika Konfederasyon Kupası yarı finaline yükselirken, Şabab Belouizdad ise El Masry'yi mağlup etti.

Zamalek'in yıldızı Juan Pizera, 28. dakikada Ahmed Fattouh'un uzun pasını alan Nasser Mansi'nin topu topukla Brezilyalı oyuncuya aktarması ve onun da Şabab Belouizdad'ın kalecisi Farid Chaâl'ın kalesine şut atmasıyla skoru açtı.

İkinci yarının başlangıcında Zamalek taraftarları ani bir oyuncu değişikliğiyle şaşırdı. Zamalek teknik direktörü Mu'tamid Jamal, Bezerra'yı oyundan alıp yerine takım arkadaşı Ahmed Sherif'i oyuna soktu.

68. dakikada Şabab Belouizdad, Abdelnour Ihab Belhassini'nin golüyle skoru eşitledi, ancak hakem Cezayirli oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kıtasal turnuvanın finaline yükselme hakkı için ikinci maçın 17 Nisan'da Kahire'de oynanması planlanıyor.

