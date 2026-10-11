Video: Zamalek, Ahly karşısında iki penaltıyı hak etti mi?

Eski Mısırlı hakem Yasser Abdel Raouf, Zamalek'in Ahly karşısındaki mücadelesinde oyuncusu Shikabala Banza'ya yapılan iki müdahale nedeniyle iki penaltıyı hak ettiğini belirterek, her iki durumda da itmenin etkili olduğunu ve faul kararı verilmesi gerektiğini savundu.

Abdel Raouf, "MBC Masr 2" kanalındaki El Kora Maa Fayek programına yaptığı açıklamalarda, ilk pozisyonun topun bir kurtarıştan geri sekmesinin ardından geldiğini, topun kanada ulaşıp ortaya çevrildiğini, Marwan Attia'nın elinin Shikabala Banza'nın sırtında olduğunu ve oyuncunun topa yükselmeye çalıştığı sırada bunun gerçekleştiğini aktardı.

İtmenin hafif olduğunu, ancak Zamalek oyuncusunun dengesini etkilediğini ve sıçramasını, topa rakibiyle mücadele etmesini engellediğini söyleyen Abdel Raouf, faul kararının ölçütünün yalnızca itmenin şiddetiyle değil, oyuna olan etkisiyle ilgili olduğunun altını çizdi. Video yardımcı hakeminin saha hakemini pozisyonu incelemeye çağırması gerektiğini de ekleyerek, bunun Zamalek lehine verilmeyen bir penaltı olduğunu değerlendirdi.

Benzer pozisyonların Mısır Ligi'nde tekrarlandığını belirten Abdel Raouf, ilk haftada oynanan Ahly - El Sharkia ENPPI maçındaki Ashraf Bencharki pozisyonunu ve Mohamed Shehata'yla ilgili bir başka pozisyonu örnek gösterdi; Hakemler Komitesi'nin bu pozisyonlardan birinin verilmeyen penaltı olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Ayrıca okuyun: Bir motosiklet sürücüsünün ölümüyle ilgili soruşturma: Enrique'nin kızının bu olayla ilgisi ne?

Shikabala Banza ve Ashraf Dari: İkinci bir penaltı mı?

Shikabala Banza ile Ashraf Dari arasındaki teması içeren ikinci pozisyona ilişkin olarak ise Abdel Raouf, topun yönü ile topa yönelik mücadelenin niteliği arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı ve topun forvet tarafından geldiğini, bunun da Zamalek oyuncusuna topun düşeceği noktaya hareket etme ve topu oynamaya hazırlanma hakkı verdiğini açıkladı.

Eski hakem, Shikabala Banza'nın topa doğru önde olduğunu, ardından Dari'nin onu engellemek için elini kullandığını belirterek, tekrar görüntülerinde birkaç açıdan ortaya çıkan itmenin sürekliliğinin, Faslı defans oyuncusunun top için mücadele etmek yerine Zamalek forvetinin hareketini engellemeye çalıştığını gösterdiğini vurguladı.

Abdel Raouf, Shikabala Banza'nın Ahly defans oyuncusunun önünde durmasının müdahale için bir gerekçe sayılmasını reddederek, defans oyuncusunun rakibinin topa ulaşmasını engellemeye odaklanmak yerine yükselip topu oynamayı deneyebileceğini ifade etti.









Eski hakem, ikinci pozisyonun da Zamalek lehine penaltı kararı verilmesini gerektirdiği sonucuna vararak, beyaz formalı ekibin Ahly karşısındaki bu iki pozisyonda iki penaltıyı hak ettiğini vurguladı.