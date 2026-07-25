İttihad, yeni 2026-2027 futbol sezonu öncesinde yurt dışı kampında oynadığı hazırlık maçlarındaki galibiyet serisini sürdürdü.

İttihad, bugün cumartesi günü oynanan karşılaşmada İspanyol ekibi Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Bu, "Kaplanlar"ın İspanya'nın Marbella şehrindeki yurt dışı kampında oynadığı ikinci hazırlık maçı oldu.

Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby, maçın 15. dakikasında sağ kanattan hareketlenip İspanyol takımının kalecisiyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu ağlara göndererek İttihad adına skoru açtı.

İkinci yarının başında, tam olarak 5. dakikasında, Portekizli kanat oyuncusu Roger Fernandes neredeyse aynı şekilde sağ kanattan hareketlenip topu ağlara göndererek Suudi ekibinin ikinci golünü kaydetti.

Las Palmas'ın tek golü ise maçın 77. dakikasında geldi. Ceza sahası dışından yapılan sert bir şutun Muhammed Bernavi'nin ayağına çarpması sonucu yedek kaleci Muhammed el-Absi yanıltıldı.

Maçta, Las Palmaslı bir oyuncu 23. dakikada İttihad oyuncusu Muaz Fıkihi'ye topsuz alanda yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Son dakikalarda ise Ferha eş-Şemrani oyundan atıldı.

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wiesing, maça ilk on birdeki asli oyunculardan oluşan bir kadroyla başladı; ikinci yarıda ise yedek oyuncuları oyuna dahil etti.

Bu galibiyet, "Kaplanlar"ın İspanya kampındaki üst üste ikinci galibiyeti oldu. Ekip, geçtiğimiz salı günü ilk hazırlık maçında Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2 mağlup etmişti.

"Amid", İspanya'daki Marbella kampındaki son maçını, Cidde'ye dönmeden önce, bu ayın 30 Temmuz'unda Real Mallorca karşısında oynayacak.

Suudi ekibinin yeni sezondaki ilk resmi maçı ise önümüzdeki 11 Ağustos'ta AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off turunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi el-Cezire karşısında olacak.