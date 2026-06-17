Ali Alwan, 2026 Dünya Kupası’nın 10. grubunun ilk turunda Avusturya ile oynanan maçta, Ürdün milli takımının Dünya Kupası finallerinde attığı ilk golü kaydetmesinin ardından, Ürdün futbol tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

Alwan, ikinci yarının başında, tam olarak 50. dakikada Ürdün için beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına girip kaleye doğru kavisli bir şut çekti; top sağ direğe çarparak ağlara gitti ve skoru 1-1'e getirdi. Avusturya'nın ilkgolünü ise 20. dakikada Romano Schmid atmıştı.

Alwan, golün sevinçini, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nda yer alamayan takım arkadaşı Yazan Al-Naimat’ın formasını havaya kaldırarak kutladı.

Alwan’ın golü, Ürdün milli takımına Dünya Kupası’ndaki ilk maçında olumlu bir sonuç alma umudunu geri kazandırdı ve Arjantin ile Cezayir’in de yer aldığı 10. grupta rekabeti alevlendirdi.

Bu golle Ali Alwan, Dünya Kupası'nda gol atan ilk Ürdünlü oyuncu olarak tarihe geçti ve Al-Nashama taraftarlarına, Ürdün futbol tarihinin uzun yıllar boyunca hafızalarda kalacak bir an yaşattı.