Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League

Video: Zafer değil... Hakem hataları olmasaydı Suudi Ligi'nin zirvesinde kim olurdu?

Son dönemde Roshen Ligi'nde çok sayıda hakem şikayeti yaşandı

Bir hakem uzmanı, bu sezon penaltı kararlarında hakem hatası yaşanmaması durumunda Al-Nassr'ın Suudi Ligi'nde lider olamayacağını belirterek büyük bir sürpriz yaptı.

Al-Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde bulunuyor. Ancak Al-Nassr, bu iki takımdan bir maç daha az oynadı.

Hakemlik uzmanı Fahd Al-Mardasi, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programında yaptığı açıklamada, "Al-Ahli, hak ettiği ancak verilmeyen 5 penaltı nedeniyle 3 maçta puan kaybetti" dedi.

"Al-Ahli'ye ilk turdaki Al-Ittifaq maçında bir penaltı verilmedi, aynı turda Al-Riyad karşısında iki penaltı verilmedi, ayrıca son Al-Fayha maçında da iki penaltı verilmedi. Bu kararlar takımın aleyhine oldu" diye açıkladı.

Ve şöyle devam etti: "Al-Ahli'ye verilmeyen bir penaltı daha var, ancak bu, kazandıkları Al-Hazm maçındaydı, bu yüzden karar maçın sonucuna etki etmedi."

Medya mensubu Abdulrahman Al-Humaidi ise bu konuda şu yorumu yaptı: "Al-Ahli, hakem kararları nedeniyle 3 maçta tökezledi ve bu yüzden 9 puan kaybetti. Şu anda 66 puanı var, yani 75 puana ulaşacaktı ve bu da onu sıralamanın zirvesine taşıyacaktı."

