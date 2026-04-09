Bir hakem uzmanı, bu sezon penaltı kararlarında hakem hatası yaşanmaması durumunda Al-Nassr'ın Suudi Ligi'nde lider olamayacağını belirterek büyük bir sürpriz yaptı.

Al-Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider durumda. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde bulunuyor. Ancak Al-Nassr, bu iki takımdan bir maç daha az oynadı.

Hakemlik uzmanı Fahd Al-Mardasi, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programında yaptığı açıklamada, "Al-Ahli, hak ettiği ancak verilmeyen 5 penaltı nedeniyle 3 maçta puan kaybetti" dedi.

"Al-Ahli'ye ilk turdaki Al-Ittifaq maçında bir penaltı verilmedi, aynı turda Al-Riyad karşısında iki penaltı verilmedi, ayrıca son Al-Fayha maçında da iki penaltı verilmedi. Bu kararlar takımın aleyhine oldu" diye açıkladı.

Ve şöyle devam etti: "Al-Ahli'ye verilmeyen bir penaltı daha var, ancak bu, kazandıkları Al-Hazm maçındaydı, bu yüzden karar maçın sonucuna etki etmedi."

Medya mensubu Abdulrahman Al-Humaidi ise bu konuda şu yorumu yaptı: "Al-Ahli, hakem kararları nedeniyle 3 maçta tökezledi ve bu yüzden 9 puan kaybetti. Şu anda 66 puanı var, yani 75 puana ulaşacaktı ve bu da onu sıralamanın zirvesine taşıyacaktı."