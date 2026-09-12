Video: Zabiri La Liga'da yeniden parlıyor, gol krallığında Raphinha'ya rakip oluyor

Faslı Yasser Zabiri, bugün Cumartesi, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında takımı Racing Santander'i konuğu Deportivo Alavés karşısında (2-1) galibiyete taşıdı; kaydettiği ikili gollerle ev sahibinin geriye düştüğü maçı zafere çevirdi.

Alavés, 18. dakikada Fil Kosky ile öne geçti; ardından Zabiri 38. dakikada hızlı bir çıkışın ve sağ kanattan yalnız kaldığı bir pozisyonun sonunda topu ustalıkla uzak köşeye göndererek beraberliği sağladı.









53. dakikada ise Faslı yıldız, Alavés kalesinin önüne yapılan bir ortadan ikinci golünü kaydederek takımına maçın üç puanını armağan etti.

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Zabiri böylece İspanya Ligi'nin ilk 5 haftasında gol sayısını 5'e çıkardı ve Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın (6) ardından, Espanyol'dan Roberto Fernández ve Rayo Vallecano'dan Sergio Camello ile eşit puanla gol krallığında ikinci sırada yer aldı.

21 yaşındaki Faslı yıldız, geçen 28 Ağustos'ta Elche filelerine de üçlü kaydetmiş ve takımını Liga'nın üçüncü haftasında (3-2) galibiyete taşımıştı.

Racing, bugünkü galibiyetiyle puanını 7'ye çıkararak Liga puan tablosunda dokuzuncu sıraya yükselirken, Alavés haftanın kalan maçlarının tamamlanmasını beklerken puanını 10'da bıraktı ve ikinci sırada yer aldı.

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