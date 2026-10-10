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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Youssef En-Nesyri patladı: Hilal'e kaybetmemizin sebebi hakem

Y. En-Nesyri
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan

Faslı yıldız sessizliğini bozdu

Al-Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Roshn Ligi'nin 8. haftasındaki klasikoda Al-Hilal'e (3-2) yenilmelerinin ardından büyük öfkesini dile getirdi ve bu yenilginin başlıca sebeplerinden birinin hakem olduğunu vurguladı.

En-Nesyri, maçın 22. dakikasında Al-Ittihad'ın ilk golünü kaydederek bu sezon "Amid" ile sergilediği etkileyici performanslarını sürdürdü.

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En-Nesyri, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakem, bu geceki maçı kaybetmemize yol açan en önemli sebeplerden biriydi."

Ve ekledi: "Ceza almamak için hakem hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum, ancak maçı izleyen herkes, onun yenilgimizin bir sebebi olduğunu görecektir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama biz de bazı hatalar yaptık, Al-Hilal büyük bir maç çıkardı ve biz önümüzdeki dönemde kesinlikle durumu telafi etmeye çalışacağız."





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