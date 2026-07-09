Video: Yolculuğun sonu… Fas, “rahatsız edici” Fransa’nın elinde Dünya Kupası’na veda etti

Fransız milli takımı, çeyrek final maçında Fas milli takımını 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmeyi garantiledi; Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde “Les Bleus”, Dünya Kupası eleme turlarında “Atlas Kaplanları”na karşı üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Yasin Bono, kalesinde iki gol yese de Fransız kampını tedirgin eden bir sakatlık geçiren Kylian Mbappé’nin penaltı vuruşunu kurtardı; bu durum, Mbappé’nin gelecek maçlarda forma giyemeyeceği endişesini doğurdu.

Fransız milli takımı maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu ve Kylian Mbappé 4. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı, ancak Yassine Bono şutunu ustaca kurtardı; ardından Faslı kaleci, birkaç saniye sonra Dayot Upamecano’nun tehlikeli kafa vuruşunu da kurtardı.



Desire Doi ve Ousmane Dembélé’nin arka arkaya gelen denemeleriyle Fransa’nın üstünlüğü devam ederken, Fas milli takımı ise Mike Maignan’ın kalesine gerçek bir tehlike oluşturmayan birkaç kontra atakla yetindi.

Maçın en önemli anı 25. dakikada yaşandı; Arjantinli hakem Facundo Tello, Nasir Mezraoui’nin Kylian Mbappé’ye yaptığı faulün ardından Fransa lehine penaltı kararı verdi.

28. dakikada Mbappé penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak Yassine Bono sağ köşeyi tahmin ederek topu ustaca kurtardı ve berabere kalmayı sağlayarak Fas’a büyük bir moral verdi.



“Atlas Kaplanları”nın direnişine rağmen Fransa baskısını sürdürdü ve ilk yarı bitmeden önce Lucas Deny’nin üst direğe çarpan güçlü şutuyla öne geçmeye çok yaklaştı; ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıya başlarken Fransız üstünlüğü devam etti. 60. dakikada Kylian Mbappé, organize bir atağı değerlendirerek Fas savunmasının kilidini açtı ve ağlara gönderdiği güçlü şutla ülkesine öne geçme golünü kazandırdı.



Mohamed Wahbi, skoru eşitlemek amacıyla birkaç oyuncu değişikliği yaptı; Sofyan Rahimi ve Sofyan Amrabat’ı, ardından Jassim Yassin ve Zakaria El-Wahdi’yi oyuna soktu, ancak Fransız milli takımı maça hakimiyetini sürdürdü.

66. dakikada, top Ousmane Dembélé'ye geldi; Dembélé ceza sahası sınırına kadar ilerleyip kaleye doğru şutunu çekti ve top ağlara giderek Fransa milli takımının ikinci golünü kaydetti.



Maçta ayrıca İssa Diop sarı kart gördü; Didier Deschamps ise 77. dakikada sakatlanan Kylian Mbappé’yi oyundan almak zorunda kaldı ve yerine Jean-Philippe Mateta’yı oyuna soktu. Ayrıca Désiré Doué’nin yerine Bradley Barkola’yı oyuna aldı.

Maçın son dakikalarında Fas milli takımı maça geri dönmeye çalıştı ve 83. dakikada Ezzedine Ounahi'nin ceza sahası dışından attığı güçlü şutla farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak Mike Maignan muhteşem bir kurtarışla topu uzaklaştırdı.

Bundan bir dakika sonra, Ashraf Hakimi’nin kullandığı köşe vuruşunun ardından Nael El Ainaoui’nin kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Diğer tarafta ise Fransa milli takımı kaleyi tehdit etmeye devam etti; 88. dakikada Yassine Bono, Bradley Barcola’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kurtarış yaptı. Ardından Jean-Philippe Mateta, köşe vuruşunun ardından gelen topu kafayla vurdu ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

6 dakikalık uzatma süresine rağmen skor değişmedi ve hakem, kaptan Kylian Mbappé’nin sakatlığıyla ilgili endişelerin ortasında, Fransa’nın 2-0’lık galibiyetini ilan ederek maçı bitirdi ve Fransa’nın 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldiğini duyurdu.