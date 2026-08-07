Video: Yırtılan bağlar ve parçalanan kıkırdaklar, La Liga yıldızının sezonunu daha başlamadan bitiren korkunç sakatlık

Getafe, La Liga sezonunun başlamasına yalnızca birkaç gün kala ağır bir darbe aldı. Yapılan tıbbi tetkikler, forvet oyuncusu Christantus Uche'nin Monaco'ya karşı oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu. Böylece oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve 2026-2027 sezonunun tamamında sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun maçın ertesi günü girdiği MR görüntülemesi, sağ dizinde bağları ve menisküsleri etkileyen çoklu yırtıklar bulunduğunu gösterdi. Bu sakatlık, önümüzdeki günlerde bir cerrahi operasyon gerektiriyor; ardından ise uzun bir rehabilitasyon ve iyileşme süreci başlayacak.

Trajedi

Sakatlık, Monaco ile Getafe'yi Louis II Stadı'nda karşı karşıya getiren hazırlık maçının son dakikalarında yaşandı. İspanyol ekibi bir gol geride bulduğu skorda beraberliği yakalamaya çalışıyordu.

Uche, geç gelen bir atağa öncülük etme çabasıyla topu sol kanattan sürerken, Fransız Christian Mawissa onu durdurmak için sert bir müdahalede bulundu.

Bu müdahale, oyuncunun sağ bacağında şiddetli bir burkulmaya yol açtı. Yaşanan bu an, iki takımın oyuncuları ile teknik ve sağlık ekipleri arasında endişeye neden oldu.

Nijeryalı forvet maça devam edemedi; Getafe'nin sağlık ekibi hızlıca müdahale etti ve oyuncu sahadan sedyeyle taşınarak ayrıldı.

Getafe'nin maçın ardından yaptığı ilk değerlendirmede Uche'nin yalnızca bir "ezik" yaşadığı belirtilmiş olsa da, sonraki tetkiklerin sonuçları dizin bileşenlerinde ciddi hasar olduğunu ortaya koyarak sakatlığın basit olması yönündeki umutları söndürdü.

Bir sezon boyunca hesap dışı

Sakatlığın niteliği, Uche'nin 2026-2027 sezonu boyunca Getafe'den uzak kalacağı anlamına geliyor. Bu darbe, hem oyuncu hem de kulüp açısından son derece zor bir dönemde geldi.

Forvet oyuncusu, geçen sezon kiralık dönemi sona erdikten sonra Madrid ekibine dönmüş ve yeni sezonu, takımdaki kariyerinde önemli bir dönemeç olarak bekliyordu. Özellikle kulübün UEFA Konferans Ligi'ne katılarak yeni bir Avrupa deneyimi yaşamaya hazırlanmasıyla birlikte, Getafe projesinin önemli unsurlarından biri olması umuluyordu.

Ancak sakatlık tüm bu hesapları altüst etti ve La Liga'nın başlamasına yalnızca bir hafta kala teknik ekibi erken bir krizle karşı karşıya bıraktı.

Oyuncu için psikolojik şok

Sakatlığın etkileri yalnızca fiziksel boyutla sınırlı kalmadı. "As"ın aktardığına göre Uche, dizindeki hasarın boyutunu öğrendikten sonra zor bir psikolojik süreç yaşıyor. Gazete, oyuncunun uzun süreli yokluk haberini büyük bir şokla karşıladığını belirtti.

Nijeryalı forvet, şimdi cerrahi operasyonla başlayacak zorlu bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önünde. Ardından ise hazır hale gelmek için uzun bir programa girecek. Oysa bu dönemde Getafe ile sezona başlamaya ve Avrupa mücadelesinde yer almaya hazırlanıyordu.