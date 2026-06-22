Video... Yırtık şort, Salah'ın golünün geçerliliği konusunda tartışma yarattı!

Mısır ile Yeni Zelanda arasındaki maçta 66. dakikada dramatik bir an yaşandı; Yeni Zelandalı yıldız Ben Old, ceza sahası içinde yaşanan sert bir çarpışmanın ardından acı içinde yere yığıldı; bu an, Mısır milli takımının ikinci golünden hemen önce gerçekleşti.

Old tedavi görürken ve faul talep ederken, Mısır milli takımı hızlı bir şekilde oyuna devam etti ve organize bir kontra atakla öne geçecek golü attı. Bu durum, hakem kararlarına ilişkin tartışmaları alevlendirdi ve takım arkadaşlarının farklı bir karar alınılmasını hak ettiğini düşünen Yeni Zelanda oyuncularının öfkesini tetikledi.

İngiliz “The Sun” gazetesi, Saint-Étienne’in yıldızı Ben Old’un Mısır ceza sahası içinde topa doğru koştuğu anda, savunma oyuncusu Yaser İbrahim ile şiddetli bir çarpışma yaşandığını yazdı.

Gazete, Old'un topa önce ulaştığını ancak müdahalenin ardından acı içinde yere düştüğünü belirtti. Old'un hassas bir bölgeden yaralanması sonucu şortunun yırtıldığını vurgulayan gazete, oyuncunun yerdeyken hakemin müdahalesini talep etmesine rağmen hakemin oyuna devam etme kararı verdiğini aktardı.

O saniyelerde Mısır milli takımı hızlı bir taç atışı gerçekleştirdi ve bu, kusursuz bir kontra atağa dönüştü. Top, Old’un düşmesinin ardından Yeni Zelanda savunmasındaki kargaşayı iyi değerlendiren Muhammed Salah’a ulaştı; Salah, topu sakin bir şekilde kontrol edip 2-1’lik üstünlüğü sağlayan golü attı.

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Gol, Yeni Zelandalı oyuncuların öfkesini ateşledi; yedek kulübesindekiler itiraz etmek için kollarını havaya kaldırdı ve Chris Wood hakeme şiddetle itiraz etti. Old ise pantolonunun yırtıldığını ve değiştirilmesi gerektiğini fark edince doğrudan dördüncü hakeme yöneldi.

23 yaşındaki Ben Old, maçın ardından şunları söyledi: “Topa ilk ben dokundum ve bir faul olduğunu hissettim. Acı içinde yere düştüm ve hakemin faul vereceğini sandım, ancak o oyunun devam etmesini işaret etti.”

Old sözlerine şöyle devam etti: “Müdahale şiddetli bir ağrıya ve kıyafetimin yırtılmasına neden oldu. Bir an için paniğe kapıldım, ancak doktor daha sonra her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek beni rahatlattı. Şortum yırtıldığı için yeni bir şort getirmek zorunda kaldık.”

Hayal kırıklığına rağmen Old diplomatik bir tavır sergiledi: “Futbol böyle, hakem kararını verdi ve biz de bunu kabul etmeliyiz. Bu an golün öncesinde olduğu için hayal kırıklığı yaratıyor, ancak daha sonra üçüncü golü attılar; tek bir pozisyona suç atamayız.”

Yeni Zelanda, Finn Sorman’ın kafa vuruşuyla skoru açtı; ardından Mustafa “Zico” Abdülrauf skoru eşitledi. Öne geçtikten sonra ise Mahmoud Trezeguet üçüncü golü atarak Firavunlar’ın 3-1’lik galibiyetini ve 4 puanla grup liderliğini garantiledi.

Old’un teknik alanda yeni bir şort beklerkenki görüntüsü ise başlangıçta ITV kanalının yorumcularını şaşırttı; ancak durum netleşti: Dünya Kupası maçında kritik bir anda yaşanan alışılmadık bir sakatlıktı.