Video: "Yetişkinlerin ahlakı"... Elenmenin ardından Vinícius'un Haaland'a karşı sergilediği asil tavır

Brezilya milli takımının yıldızı Vinícius Júnior, dün Pazar günü oynanan maçın ardından Norveçli forvet Erling Haaland’a karşı sergilediği tavırla büyük övgüler aldı.

Haaland, iki gol atarak Norveç'in Brezilya'yı Dünya Kupası son 16 turunda elemesine öncülük etti.

Brezilya oyuncularını, özellikle de Dünya Kupası'nda takımının en iyi oyuncusu olan Vinícius'u saran büyük üzüntüye rağmen, Real Madrid'in yıldızı yüksek bir sportmenlik ruhu sergiledi.

Maçın ardından Haaland, basın mensuplarının karşısına çıkarak maç hakkında konuşmaya başladı, ancak röportaj aniden kesintiye uğradı ve bunun nedeni Vinícius Júnior'du.

Haaland konuşurken, Vinícius’un kendisine doğru gelip elini sıkarak galibiyet için tebrik ettiğini gördü. Vinícius yoluna devam ettikten sonra Erling röportaja geri döndü; bu jest, sosyal medyada büyük beğeni topladı.







