Video: "Yenilgiye rağmen"... Ürdün Kralı ve Veliaht Prens tarihi bir adım attı

Kral II. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah II, Ürdün milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesini izledi. Takım, San Francisco’daki “Bay Arena” stadyumunda, 10. Grup maçlarında Cezayir’e karşı üst üste ikinci mağlubiyetini (1-2) aldı.

Londra merkezli “El Şark El Awsat” gazetesine göre, Ürdün Kralı, Veliaht Prens ile birlikte tribünlerde dikkat çeken bir görünüm sergiledi. Bu, Avusturya’ya (1-3) ve ardından Cezayir’e karşı üst üste iki mağlubiyetin ardından, son maçta şampiyonluk sahibi Arjantin ile karşılaşmadan önce turnuvadan resmen veda eden “El-Nashami” takımına açık bir destek mesajı niteliğindeydi.

Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, kraliyet mensubunun maçı izlemesi, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle 32’li turlara yükselme hayali gerçekleşemese de, Ürdün liderliğinin milli takımın Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldığı bu tarihi süreçte takımı destekleme konusundaki kararlılığını yansıtıyordu.

Veliaht Prens, maçın ardından oyuncuların soyunma odasını ziyaret ederek tarihi katılımlarından dolayı onları tebrik etti. Bu moral verici jest, elenmenin resmen kesinleşmesinin ardından artık sadece onur maçı niteliği kazanan Arjantin ile oynanacak son karşılaşma öncesinde takımın moralini yükseltmeyi amaçlıyordu.