Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in şampiyonu Suudi Al-Ahli, yeni sezonda unvanını savunmaya çıktığı ilk sınavında düşmekten son anda kurtuldu; bu, konuk ettiği Özbek ekibi Pakhtakor ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından geldi.

Al-Ahli, Asya turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında, bugün pazartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pakhtakor ile 1-1 berabere kaldı.

Suudi ekibi maçın başından itibaren oyuna hâkim oldu; ancak oyuncuları Özbek takımının kalesi önünde adeta fırsat harcamada yarıştılar ve hiçbiri öne geçiren golü bulmayı başaramadı.

Ağır ceza maçın 86. dakikasında geldi; Flamarion, Senegalli kaleci Edouard Mendy ile tam bir karşı karşıya kalmanın ardından Pakhtakor'a öne geçiren golü kaydetti.

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Al-Ahli oyuncuları son dakikalarda skoru eşitlemeye çalıştı ve Firas Al-Buraikan, Edouard Spertsyan'ın şutunun ardından Özbek takımının kalecisinden seken topu değerlendirip ağlara göndererek uzatma dakikalarında golü kaydetmeyi başardı.

Al-Ahli sonraki dakikalarda son dakika galibiyet golünü de bulmaya çok yaklaştı; ancak Edouard Spertsyan net bir fırsatı harcadı ve ardından maçın hakemi bitiş düdüğünü çaldı.

Beraberlik Suudi ekibi için hayal kırıklığı yarattı; özellikle de maçın daha iyi tarafı olması ve farklı bir skorla kazanmaya aday görünmesi göz önüne alındığında.

Al-Ahli taraftarları, dalgalı sonuçlar nedeniyle bir endişe hali yaşıyor; özellikle de takımın önümüzdeki cumartesi günü Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile Afrika, Asya ve Pasifik Kupası için karşı karşıya gelmeye hazırlandığı düşünüldüğünde.

Beraberliğin, Al-Ahli ve Pakhtakor'u Asya turnuvasının Batı Grubu puan tablosunda birer puanla, Suudi Al-Ittihad ve Katarlı Al-Shamal ile eşit şekilde beşinci sıraya taşıdığını belirtelim.