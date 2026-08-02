Video: Yeni tartışma: Trump şüphe uyandıran siciline iki şampiyonluk daha ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki kendi golf sahasında kulüp ve yaşlılar turnuvalarını kazanmasının ardından koleksiyonuna iki yeni kupa daha ekledi.

"The Sun" gazetesine göre, 80 yaşındaki Trump, hafta sonu Bedminster'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde standardın 70 vuruş altında kalan olası olmayan derecede düşük bir skor kaydetti ve böylece açıkladığı toplam galibiyet sayısını 40'ın üzerine çıkardı.

Sosyal medyadaki görüntüler, ABD Başkanı'nın tur sona erdikten sonra kulübün sonuç tablosunun önünde coşkulu bir alkış aldığını gösterirken, bir yorumda performansı nedeniyle iki ödül kazandığı belirtildi.









Bedminster'daki standart par 72 olarak belirlendiği için, Trump'ın maçı standardın iki vuruş altında bitirerek çifte galibiyet elde ettiğini iddia ettiği anlamına geliyor.

70 puanlık bu sonuç, Beyaz Saray'ın Trump'ın 2025 yılında aynı yıllık turnuvada standardın 69 vuruş altında kalan bir skor kaydederek toplamda 10 vuruş farkla kazandığını öne süren bir skor kartı yayınlamasından bir yıl sonra geldi.

Trump'ın New Jersey seyahati sırasında askerleri ziyaret ettiği görüldü; ancak gözlemciler, askerleri selamlarken hâlâ golf eldivenini takmaya devam ettiğini fark etti.

"X" kullanıcılarından biri, bir video kaydına yanıt olarak şunları yazdı: "Golf eldivenini takıyor. Ne büyük saygısızlık!".

Bir başkası ise şunları ekledi: "Sanırım nereye giderse gitsin golf ayakkabısını ve sürüş eldivenini takıyor...???"









Hevesli bir golfçü olan Trump, sahadaki ustalığıyla hep övünmüş ve şöyle demişti: "Çok oynadım ve iyi oynadım. Golf oynarken beni yenebilecek çok az kişi var".

Ancak, başarılarla dolu sicili ve açıkladığı sonuçlar, yıllar içinde eleştirmenlerin ve spor gazetecilerinin şüphelerini uyandırdı.

Trump'ın golf alışkanlıklarına dair bir kitabın yazarı olan spor yazarı Rick Reilly, onun kulüp turnuvalarını kazanmasının meşruiyetini sorgulamış ve bir keresinde şöyle demişti: "İş hile yapmaya gelince, 1'den 10'a kadar olan bir ölçekte o 11'dir".