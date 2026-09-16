Manchester United'ın genç yeteneği Shea Lacey, İngiltere Profesyonel Kulüpler Ligi Kupası üçüncü turunda takımının Brighton karşısında oynadığı maçta muhteşem bir golle skoru açarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lacey golü, ceza sahasının sınırları içinde bulunmasını değerlendirerek maçın 8. dakikasında kaydetti; sol ayağıyla çektiği sert şut Brighton'ın filelerine gitti ve Manchester United'a karşılaşmada erken üstünlüğü kazandırdı.

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Bu gol yalnızca skoru açmaktan ibaret değildi; Manchester United'ın A takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı bulan ve Lig Kupası kapsamında Brighton karşısında önemli bir sınav veren genç yetenek için özel bir anlam taşıyordu.

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Futbol istatistikleri ağı "Opta"ya göre Shea Lacey, Manchester United ile ilk 11'de çıktığı ilk maçında gol atan ilk genç oyuncu oldu; bu başarıyı en son Marcus Rashford, 18 yaşındayken Şubat 2016'da Midtjylland karşısında elde etmişti.

Bu başarı, kendisine verilen fırsatı değerlendirerek hızlıca damgasını vurmayı başaran Lacey'i Rashford'un yanında özel bir listeye yerleştiriyor; genç oyuncu bir yandan da A takımda ayaklarını yere sağlam basmaya çalışmayı sürdürüyor.









Lacey, Brighton karşısında attığı golün önümüzdeki dönemde Manchester United ile daha fazla forma giymesinin başlangıcı olmasını umuyor; takım ise İngiltere Kulüpler Ligi Kupası'ndaki yoluna devam edip bir sonraki tura yükselmeyi hedefliyor.