Video: "Yeni Dünya Kupası Kahini"... "Pogba'nın Deve" 2026 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin ediyor

Analistlerin tahminleri ve yapay zekadan uzak duran futbolseverler, büyük turnuvalar öncesinde bambaşka türden tahminleri bekliyor.

Burada söz konusu olan, insan müdahalesinden uzak tahminler. Tıpkı tarihi ahtapot "Paul" gibi. Paul, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası sırasında maç sonuçlarına ilişkin isabetli tahminleriyle dünya çapında büyük ün kazanmıştı.

Bugün sıra başka bir hayvanda, yani deve, ki bu hayvan Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala tahmin yarışını alevlendirdi.

Aralık 2025'te Fransız yıldız Paul Pogba, dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı olan Suudi "Al-Hubub" takımında stratejik bir ortaklık kurduğunu ve %20 hisse satın aldığını duyurdu.

Bugün kulüp, Facebook sayfasında Pogba'nın bir deve eşlik ettiği ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun kazananını tahmin ettiği bir video yayınladı.

Deve, 2026 Dünya Kupası'nın galibini, belirli bir ülkenin bayrağını taşıyan kovayı seçip ondan su içerek tahmin ediyor.

Seçim, Fransa, İspanya, Arjantin, Suudi Arabistan, Brezilya, İngiltere ve Portekiz milli takımları arasından yapıldı.

Pogba onu serbest bıraktıktan sonra deve, Fransa bayrağının bulunduğu kovaya doğru gitti ve böylece Les Bleus'un 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını tahmin etti.