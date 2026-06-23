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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Yeni bir rekor… Cristiano, Messi’yi Dünya Kupası tarihindeki tahtından indirdi

Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz
Özbekistan
ABD
Arjantin

Don, Özbekistan karşısında parladı

Cristiano Ronaldo, bugün Salı günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında oynanan Portekiz-Özbekistan maçında parlak performansını sürdürdü.

Cristiano Ronaldo, 6. dakikada takımının ilk golünü attı, ardından 17. dakikada Nuno Mendes ikinci golü kaydetti ve 39. dakikada Ronaldo, Portekiz'in üçüncü, kendisinin ise ikinci golünü attı.



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Dünya Kupası
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"X" platformundaki "Mr. Sheep" hesabı, Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan maçında yeni bir tarihi rekor kırdığını belirtti.

Dünya Kupası tarihinde arka arkaya 6 turnuvada gol atan ilk oyuncu olan Ronaldo, 41 yaş 138 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Liste şu şekilde:

41 yıl 138 gün - Cristiano Ronaldo (2026'da Özbekistan karşısında)

38 yıl 363 gün - Lionel Messi (2026'da Avusturya karşısında)

38 yıl 34 gün - Roger Milla (1990, Kolombiya karşısında)

36 yıl 53 gün - Olivier Giroud (2022'de Avustralya karşısında)

34 yıl 243 gün - László Vázikas (1982, El Salvador karşısında)



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