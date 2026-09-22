Video: Yeni bir kavganın başlangıcı mı? Diomande, Barcelona yıldızının eşine yanıt verdi

Real Madrid oyuncusu Yan Diomande, transferine yönelik şarkıcı Loredana'nın yaptığı yoruma, doğrudan bir tartışmaya girmek yerine "TikTok" üzerinden paylaştığı bir videoyla dolaylı şekilde cevap verdi.

Alman gazetesi Bild'in internet sitesinde yayınlanana göre, 19 yaşındaki oyuncu Real Madrid otobüsünün içinde, direniş ve kötü niyetlilerden kurtulmaya dair sözler içeren, sanatçı Sethlo'nun "Migbo" adlı şarkısına dudaklarını hareket ettirerek eşlik ederken görüldü. Bu, eleştirenlerine, özellikle de Barcelona yıldızı Karim Adeyemi'nin eşi Loredana'ya yönelik bir mesaj gibi görünüyordu.

Diomande'nin seçtiği şarkının sözleri şunları içeriyordu: "140 milyon.. istedikleri buydu. Bizi hep eleştirmeye devam edecekler, ama biz yükselmeye devam edeceğiz."









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Diomande'nin cevabı, Barcelona oyuncusu Karim Adeyemi'nin eşi Loredana'nın, oyuncunun daha önceki paylaşımlarından birine "Instagram" üzerinden yaptığı yorumun ardından geldi. Loredana yalnızca "140 milyon" yazmakla yetinmiş, bu da oyuncunun Real Madrid'e transferinin bedeliyle açıkça alay eder gibi görünen bir gönderme olmuştu.

Bild şunları söyledi: "Loredana daha sonra yorumunu sildi, ancak mesajı geniş yankı uyandırdı; özellikle de Adeyemi aynı yaz Barcelona'ya sadece yaklaşık 22 milyon euro karşılığında transfer olmuşken. Diomande ise adının Liverpool'a transfer olacağı yönünde anıldığı görüşmelerin ardından Real Madrid'e katıldı; 120 milyon euro temel bedelle, bonuslarla birlikte transferin 140 milyona yükselme ihtimaliyle. Böylece kulüp tarihinin Jude Bellingham'dan sonra en pahalı ikinci oyuncusu oldu."

Ancak oyuncunun Real Madrid'deki başlangıcı, transfer bedelinin düzeyinde olmadı; 8 maça çıkarken hiç gol atamadı ve sadece bir asist yapmakla yetindi.

Buna karşılık Adeyemi, Barcelona'daki deneyimine daha etkili bir şekilde başladı; 8 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. Bu da özellikle iki transferin bedeli arasındaki büyük farkla birlikte oyuncular arasındaki kıyaslamayı artırdı.

Söz konusu video, Real Madrid taraftarlarının bir kesiminin tepkisini çekmişti; özellikle de Madrid derbisinde Atletico'ya karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetten birkaç saat sonra paylaşılmış olması nedeniyle.

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