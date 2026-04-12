Video: Yeni bir ırkçılık skandalı... İspanyol bir kulübün başkanı, Müslüman oyuncularını domuz eti ile taciz ediyor!

İspanyol futbolu, dördüncü lig kulüplerinden biri olan CD Colonia'nın başkanı Moscardo'nun, Müslüman oyuncularını İber domuz eti ile kovaladığı ve "ırkçı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirilen bir video görüntüsünün yayılmasının ardından, geniş çapta öfkeye yol açan yeni bir skandalla sarsılıyor.

Olay, son haftalarda oyuncuları hedef alan bir dizi ırkçı olayın ardından İspanyol futbolunun hassas bir dönemden geçtiği bir zamanda meydana geldi ve ülkedeki spor camiasına yöneltilen eleştirilerin şiddetini artırdı.

Fırtına koparan rahatsız edici video

Kulüp başkanı Xavi Puvis'in sosyal medyada paylaştığı ve daha sonra sildiği videoda, Puvis, bir sonraki maçta hediye olarak dağıtılacak İber domuz eti ürününün reklamını yaparken görünüyor. Ardından Müslüman oyuncularını kovalayarak "Domuz eti ye!" diye bağırıyor.

sunmaya çalıştığı bu sahne, taraftarlar ve medya tarafından geniş çapta kınandı ve kulüp yönetimi, eleştiri dalgasının ardından videoyu hızla silmek zorunda kaldı.

Tartışmalı açıklama

Krizi yatıştırmak amacıyla Bovis, 3 dakikalık yeni bir video yayınladı ve olanların "yanlış anlaşılmış bir şaka" olduğunu söyledi. "Amaç biraz eğlence katmaktı, ancak bazıları bunu kulübü saldırmak için kullandı. Hiçbir dine veya kişiye hakaret etmek istemedim" diye ekledi.

Ancak açıklamaları kamuoyunu ikna etmedi, çünkü birçok kişi yaptığı şeyin "şakanın sınırlarını aştığını" ve insani ve sportif değerleri hiçe saydığını düşündü.

Tartışmalarla dolu bir geçmiş

39 yaşındaki Povis, kulüp başkanlığı görevine geldiğinden beri tartışmalı davranışlarıyla tanınıyor.

Daha önce, 2019 yılında yönettiği kulüplerden birinin adını "Düz Dünya Kulübü" olarak değiştirmiş ve COVID-19 salgını sırasında aşılara şiddetle karşı çıkmasıyla da tanınmıştı.

Daha önceki bir olayda, lig maçının ardından bir hakeme saldırarak şöyle demişti: "Sadece 300 avro kazanmak için mi geldiniz? Size bunun üç katını ödeyeceğim!" Bu sözleri üzerine iki yıl men cezası ve 3.500 avro para cezasına çarptırıldı, ancak ceza daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla kaldırıldı.

Baskı altında istifa

Artan eleştirilerin baskısı altında, Bovis 1 Nisan'da kulüp başkanlığından resmi olarak istifa ettiğini açıkladı, ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü. 1945 yılında kurulan Köln Muscardo, Madrid'in tarihi kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor ve şu anda İkinci Lig "B" (Segunda Federación) 'de kalmak için mücadele ediyor.

Heyecan verici bir kariyerin heyecan verici sonu

Krizin sonunda Bovis, futboldan tamamen uzaklaşmak istediğini duyurduğu bir video yayınladı ve şöyle dedi: "Hayatımda yeni bir aşamaya başlayacağım, çiftçi olacağım, domates yetiştireceğim ve koyun gütmeye başlayacağım. Kulüpteki kariyerimi destekleyen herkese teşekkür ederim."

Şu ana kadar İspanya Futbol Federasyonu olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ülkedeki futbolun imajını zedeleyen her türlü ırkçı davranışa karşı acil soruşturma açılması ve sert önlemler alınması yönündeki talepler ise giderek artıyor.