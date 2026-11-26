Suudi ekibi Al-Fateh'in yıldızı Faslı Mourad Batna, takımını bu sezon Roshn Ligi'ndeki ikinci galibiyetine taşıyarak ligde tarihi bir zirveye yerleşmeye yaklaştı.

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Al-Fateh, Roshn Ligi'nin 13. haftasında bugün perşembe günü El Ahsa'daki Prens Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda ağırladığı Al-Riyadh'ı 1-0 mağlup etti.

Al-Fateh'in tek golünü, ceza sahası dışından çıkardığı sert bir şutla Faslı yıldız Mourad Batna kaydetti. Al-Riyadh'ın Kanadalı kalecisi Milan Borjan bu şutu kurtaramadı.

Batna, Al-Fateh'i bu sezon Roshn Ligi'ndeki ikinci galibiyetine taşıdı. 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan takım, puanını 9'a yükselterek puan tablosunda 16. sıraya yerleşti.

Bireysel açıdan ise Faslı yıldız, ceza sahası dışından sert şutlarla gol atma alışkanlığını sürdürdü. Batna, 2020'de BAE ekibi Al Hazira'dan gelerek Roshn Ligi'ne adım attığından beri bunu alışkanlık haline getirmiş durumda.

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O tarihten bu yana 36 yaşındaki oyuncu, Al-Fateh formasıyla tüm kulvarlarda 171 maça çıktı, bu maçlarda 63 gol atarken 47 de asist yaptı.

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Bu maçların büyük bölümü Roshn Ligi'nde geldi. Batna, organizasyon tarihinde 159 maçta forma giydi, bu maçlarda 54 gol atarken 43 de asist yaptı.

Bu da Mourad Batna'nın Roshn Ligi'nde Al-Fateh formasıyla gol katkısı sayısını 100'e çıkarmasına yalnızca 3 katkı kaldığı anlamına geliyor.

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Ancak Faslı yıldızı bekleyen en önemli rekor, Roshn Ligi'nde Al-Fateh tarihinin en golcü oyuncusu olmak. Bunun için yalnızca 3 gole ihtiyacı var.

Roshn Ligi'nin resmi istatistik hesabına göre Batna, Roshn Ligi'nde Al-Fateh tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirmeye yalnızca 3 gol uzaklıkta.

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Faslı yıldızın önünde yalnızca Kongolu Doris Salomo bulunuyor. 2010 ile 2015 yılları arasında Al-Fateh forması giyen Salomo, Roshn Ligi'nde takımla 56 gol attı.

Al-Fateh taraftarları, Salomo'nun 2012-2013 sezonunda takımı tarihindeki ilk ve tek Roshn Ligi şampiyonluğuna taşırken oynadığı rolü unutamaz.

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Kongolu forvet o sezon 17 gol atarak gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı ve Al-Shabab formasıyla 19 gol atan Arjantinli Sebastian Tigali'nin yalnızca 2 gol gerisinde kaldı.

Mourad Batna'nın bu başarıya ulaşma şansı oldukça yüksek görünüyor. Özellikle Al-Fateh, sezon başından bu yana yalnızca 13 maç oynadı ve önünde 21 maç daha var. Faslı yıldızın bu maçlarda 3 gol atması yetecek.

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Batna'nın bu sezon başından bu yana Al-Fateh formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktığını, bu maçlarda 3 gol atıp 4 asist yaptığını da hatırlatalım.